Chcete být milionářem? NHL vrazí do All Star víkendu velké peníze

Potřeba zatraktivnit formát All Star víkendu je v případě NHL prakticky konstantní, v posledních letech jsme proto svědky neustálých změn. Tentokrát vymyslela liga výraznou úpravu také pro dovednostní soutěže. Do hry vstoupí velké peníze.

Hokejisté NHL rozhodně nejsou žádní žebráci. Pokud strávíte v lize pár let a neutrácíte po kasinech, splní kritérium milionáře brzo každý. Nyní dostanou možnost si přivydělat. Ve hře bude milion dolarů za jediný den!

V únoru půjde v torontské Scotiabank Areně do hry tucet borců. Dovednostní maratón čítá osm disciplín a hodnotící klíč je jednoduchý. Prvních pět v každé disciplíně dostane sestupné body: první 5 bodů, druhý 4, třetí 3, čtvrtý 2, pátý 1 bod.

Součet dá vítěze, kterého čeká miliónová prémie.

Seznam disciplín:

1. nejrychlejší bruslař

2. nejtvrdší střela

3. technika s pukem na holi

4. střela bez přípravy

5. přihrávka

6. přesnost střelby

7. nájezdy

8. překážky

Hráče vybere liga. Dál je zredukují svými hlasy fanoušci. Vybraní hokejisté by měli soutěžit ve čtyřech z šesti disciplín. Osm nejvýše postavených pak půjde do sedmé, řekněme semifinálové disciplíny, z toho čtyři do poslední finálové.

Vše je zatím předběžné. Konkrétní počty a pořadí disciplín bude teprve upřesněno.

Naposledy na Floridě zpestřila NHL hvězdný víkend soutěžením na golfovém hřišti a na pláži.

Letos se Steve Mayer, NHL Chief content manager, těší, že poznáme toho skutečně nejšikovnějšího hokejistu. „Milion dolarů je dost peněz. Hráči do toho půjdou opravdu tvrdě,“ doufá Mayer.

All Star víkend proběhne 2.-3. února v Torontu.

Share on Google+