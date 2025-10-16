Chcete mě? Reichel životním výkonem zaskočil za kapitána, byl první hvězdou

16. října 16:00Tomáš Zatloukal
Byly časy, kdy se mělo za hotovou věc, že bude novým útočným esem Blackhawks. Vždyť Lukase Reichela, člena význačného česko-německého hokejového rodu, Chicago draftovalo před pěti lety v první rundě. Jenže po slibných začátcích v NHL přišla stagnace, ba prudký propad. A tak se stal nyní třiadvacetiletý forvard hráčem na odstřel. Před sezonou se trejd upéct nepovedlo, teď se ovšem Reichel náramně zapromoval.
Poprvé v kariéře dal za jediný večer dva góly.
K tomu asistence a další záblesky znamenitého kumštu.
To on řídil demolici Bluesmanů ze St. Louis (8:3).
Za 13 minut času na ledě toho stihl až neskutečně moc.
Ocenění první hvězdou večera mluví za vše.
Přitom nebýt absence kanadského lídra Nicka Foligna, nedostal by se Reichel vůbec na plac (což by se norimberskému rodákovi nestalo v této sezoně poprvé).
Když ovšem Foligno opustil mančaft, aby mohl být s dcerou, kterou čeká operace srdce, otevřela se mu šance se ukázat.
Trenéru Jeffu Blashillovi, který pro něj hledá marně místo v sestavě (konkurence v top six je silná, v čele s Connorem Bedardem, Frankem Nazarem či Teuvo Teräväinenem).
A také případným zájemcům o jeho služby. GM Kyle Davidson měl krátce před startem ročníku obvolávat ostatní kluby a Reichela jim nabízet (Chicago se zbavuje Reichela. Týmy to však vědí, a tak nechtějí přeplatit | NHL.CZ).
K obchodu nedošlo, nyní je k němu jistě blíž.
“V každém zápase se chcete ukázat. Předvést, co ve vás je,“ nedělal z toho Reichel vědu. „ Hrál jsem bezstarostně a bavil jsem se hokejem. Takhle jsem to dneska měl,“ popsal svůj přístup.
Mač mu vyloženě sedl.
„V průběhu zápasu se ke mě dostávalo od kluků spousta puků, celkově jsme hodně střílei a proměňovali šance. Celkově to od nás bylo dobré utkání a je fajn vyhrát dvakrát za sebou,“ dodal o své tříbodové show.
Show, která vznikla na poměrně omezeném prostoru. A to minule, ve svém prvním vystoupení v aktuální základní části, hrál teprve opravdový štěk.
Blashill mu dopřál proti montrealským Canadiens jen šest minut a 41 sekund.
Těžko pro něj hledá roli. Ofenzivně nadaných borců má dost, pro černou práci se pak Reichel vůbec nehodí. Až se Foligno vrátí, zase bude pro amerického kouče nerudovská otázka „Kam s ním?“ takřka neřešitelným rébusem. I kdyby byl čerstvým výkonem okouzlen sebevíc...
Výměna by mohla pomoct. Všem.
Jen odstupné bude, v kontextu toho, že synovec legendárního litvínovského „Albiho“ byl draftován v první rundě, nízké. Davidson je s tím údajně smířený.
Zmiňovaným klubem je v této souvislost Edmonton. Oilers potřebují levné hráče, rádi si rozšíří paletu možností při skládání formací a navíc jejich GM Stan Bowman kdysi Reichela draftoval. Nabízí se třeba i Boston.
Bruins se rozhodně nemohou pochlubit přehršlí prvotřídních talentů, spíše se musí opírat i o dělníky ledu. A variant napříč NHL byste našli víc.
Jakou byste brali vy?
