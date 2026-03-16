Chcete vidět play off? Pak sáhněte hluboko do kapsy!

17. dubna 11:30Jiří Lacina
Základní část je za námi a fanoušci se těší na prodlouženou část sezóny. Tedy jen ti, jejichž týmy se do ní probojovaly. Gary Bettman se holedbal, že „máme skvělé první kolo“. Jakkoli je kontroverzní hájit tenhle neférový systém, pravdou je, že se máme na co těšit.
Což se promítá i do ceny vstupenek. Rozhodně tam, kde se na play off dlouho čekalo.
Poprvé zažijí pohárovou část sezóny v Utahu, což je prostě dané tím, že zde hokej zakořenil teprve nedávno. Nejlevnější lístky jsou k mání za 182 dolarů nejdražší za 2394.
Ještě větší raketu platí fanoušci Buffala Sabres. Ano, Šavle se prosekaly do play off po dlouhých patnácti letech a nakročily do něj pěkně zhurta. Na východě byly druhým nejlepším týmem konference! Vstupenky k mání od 464 do 7062 dolarů.
„Nejdražší lístky v lize? Tohle není Wall Street,“ zlobí se fanoušci.
Jde už o ceny na sekundární trhu. Klub primárně nabízí vstupenky majitelům sezónních permanentek, kteří mají předností právo si je koupit. Tady jsou ceny ještě relativně v normálu. I když pozor, s každým kolem play off rostou a na finále může být i tahle první vlna několikanásobně dražší než na základní část.
Co zbude, nabídne klub volně k prodeji. Třeba přes Ticketmaster. Konkrétně v Buffalu byly tyhle lístky pryč za pár minut.
Následuje „resale“. Lidé si přeprodávají vstupenky mezi sebou. Přes Ticketmaster probíhají i tyto prodeje ověřeně, s garancí autenticity, nejde o „černý trh“.
Ceny pochopitelně určuje nabídka a poptávka. A jelikož nabídka je minimální, leckde se hraje o poslední desítky lístků. Nešťastníci na straně poptávajících jsou pak ochotni zaplatit hodně.
Klub na takovém předprodeji vydělává jen nepřímo (poplatky z Ticketmasteru).
Aktuálně nejlevnější a nejdražší vstupenky. Přepočet (i u kanadských klubů) na americké dolary: