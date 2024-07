Chci titul, dám tomu vše, hlásí Zadarov po přesunu do Bostonu

Nikita Zadorov se po podpisu šestileté smlouvy na 30 milionů dolarů s Bostonem nemůže dočkat, až se připojí k týmu, který usiluje o Stanley Cup. O to jediné mu totiž jde. "Chci mít co největší šanci vyhrát," řekl Zadorov. "Do všeho, co dělám, dávám celé své srdce, a budu tady na šest let, takže chci dát své srdce do toho, abych tady vyhrál Stanley Cup."

Zadorov v minulé sezóně nasbíral v 75 zápasech mezi Calgary Flames a Vancouverem Canucks 20 bodů a ve 13 duelech play off s Vancouverem 8 bodů.

Dá se čekat, že pokud Bruins v příštích sezónách získají Stanley Cup, Zadorov bude téměř jistě hrát klíčovou roli. "Jeho příchod je pro nás ohromně důležitý," řekl k podpisu generální manažer Bostonu Don Sweeney.

Zadorovovy vazby na Boston sahají daleko do minulosti jeho kariéry v NHL. Svůj první gól vstřelil proti Bruins hned ve svém druhém utkání v NHL v dresu Sabres.

Zadorov také v minulosti spolupracoval s trenérem Bostonu Jimem Montgomerym, když Montgomery trénoval Denverskou univerzitu a Zadorov hrál za Avalanche. Montgomery prosil hráče z NHL, aby s jeho týmem trénovali v létě.

Rus se však nejlépe zná s centrem Eliasem Lindholmem, který 1. července rovněž podepsal s Bostonem. Oba spolu hráli v posledních třech sezonách v týmech Flames a Canucks.

"Určitě pomůže, když váš kamarád také podepíše smlouvu se stejným týmem," usmál se Zadorov. "Jsem z něj nadšený. Je to opravdu dobrá posila a jsem moc rád, že ho mám zase v týmu."

Zadorov má šest let na to, aby se v Bostonu plně zorientoval, ale už teď ví, že je to vášnivé a náročné sportovní město. Je to privilegium, které přinese spoustu dalšího tlaku, ale i proto byl Boston pro Zadorova tak přitažlivý.

"Tohle město je do sportu zažrané. Když se podíváte na všechny čtyři týmy, všechny vyhrávají šampionáty a fanoušci očekávají, že budete vyhrávat každý rok. To se mi líbí a líbí se mi ten tlak," řekl.

