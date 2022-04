Chci za oceán! NHL baží po dalším nedraftovaném Rusovi

V posledních letech se teorie podepisování nedraftovaných hráčů jakožto posil zdarma stala hojně využívanou praxí. Právě v tomto období dochází k podpisům nejčastěji, sezony totiž končí nejen hráčům z univerzit, ale také borcům z evropských soutěží, kteří nebyli draftováni, a tak je může podepsat kterýkoliv klub v NHL.

A platí to i o KHL. Ne vždy však platí, že podpis vyjde. Jde o risk, který se ale může vysoce vyplatit. Vzpomeňte například na Artěmiho Panarina. Na druhou stranu takový Vadim Šipačov roky září v KHL, nicméně z NHL utekl po třech zápasech.

Dalším Rusem, který bude následovat kroky svých předchůdců, je Andrej Kuzmenko. Jedná se o šestadvacetiletého útočníka, který na draftu zůstal opomenut. V Rusku se ale prosadil a v letošním ročníku KHL zaznamenal v dresu Petrohradu nejproduktivnější ročník. V 45 utkáních základní části bodoval 53krát, v play off přidal šestnáct zápasů a čtrnáct bodů.

Jeho tým se do finále nedostal, a tak má po sezoně. Zároveň mu s koncem dubna končí i čtyřletý pakt s bohatým ruským klubem. Bude tak úplně bez závazku, čehož chtějí využít týmy NHL.

Není se čemu divit, Kuzmenko by byl užitečnou posilou pro každý tým, navíc ulovit borce bez smlouvy je pro generální manažery vždycky výhra.

Kuzmenko sice není úplně nejurostlejší hráč, nicméně vše vynahrazuje svou šikovností. Často si troufá na souboje jeden na jednoho, zároveň ale hraje ze všech sil a málokdy něco vypustí. Jediné, co mu dle skautů chybí, je vyšší rychlost. Většina novinářů odhaduje, že by byl skvělou posilou do druhé do třetí lajny.

A do jakého týmu? To zůstává ve hvězdách. Podle novináře Chrise Johnstona se Kuzmenkovi plánuje ozvat přibližně dvacet týmů!

Zároveň se ale ví, že Kuzmenko nechce do NHL jen tak. Spoustě Rusů, jak ukázala minulost, záleželo na tom, aby hráli někde, kde jsou vidět. Vždycky je lákala ta největší a nejblyštivější města, což však nebude Kuzmenkův případ.

Ruský útočník totiž pečlivě vybere tým, u kterého uvidí, že bude hrát. Nechce se plácat mezi čtvrtým útokem a farmou, chce být platným hráčem. Jednoduše mu záleží na tom, aby do týmu skvěle zapadl.

Jedna organizace se ale přeci jenom skloňuje sice více. Jde o Edmonton, ke kterému sám Kuzmenko velmi tíhne.

