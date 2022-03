Chiarot vyměněn! Florida zaplatila velkou cenu

Jedno z nejskloňovanějších jmen letošní uzávěrky přestupů si můžeme škrtnout. Ben Chiarot se z Montrealu stěhuje na Floridu. Že je výměna blízko, bylo jasné už před pár dny, kdy kvůli obavám z možného zranění a tím pádem neuskutečnění trejdu seděl Chiarot pouze na tribuně.

Chiarotovi po sezoně končí smlouva, a tak bylo jasné, že se bude stěhovat. Pro všechny hlavní uchazeče o Stanley Cup byl jasnou volbou, a to i díky výkonům, které kanadský bek loni v play off předváděl.

Protihodnota je poměrně velká. Florida posílá výběr v prvním a čtvrtém kole draftu plus práva na podpis mladíka Tye Smilanica, jenž byl předloni vybrán ve třetím kole a letos ještě hraje na univerzitě.

Montreal si ponechává půlku platu, která činí 1,75 milionů dolarů.

„Těším se, vždyť jdu do týmu, který má šanci na dlouhou cestu v play off,“ neskrýval Chiarot nadšení. „Panthers byli na prvním místě divize v podstatě od prvního zápasu.“

Podobné nadšení sdílí i na Floridě.

„Loni prošel s Montrealem až do finále, takže má zkušenosti s tím, jaké to je hrát dlouho v play off,“ dodal generální manažer Panthers Bill Zito. „Po tom naše organizace touží taky, proto jsme rádi, že přichází se svými zkušenostmi.“

Je jasné, že s příchodem Chiarota pro Floridu padá možnost zisku dalšího obránce Jakoba Chychruna z Arizony.

Dle novináře Davida Pagnotty to však neznamená, že by Panthers vypadli ze závodu o koupi Claudea Girouxe. Údajně to na jeho možný příchod nemá vliv. Otázkou je, co ještě mohou Zito a spol. nabídnout.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+