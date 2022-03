Chicago má nového šéfa. Generálním manažerem se stal Davidson

Hledání je u konce. Chicago Blackhawks po měsících dospělo k závěru a našlo nového generálního manažera. Kyle Davidson zvítězil ve tříčlenném finále o prestižní pozici. Může tak pokračovat v rozdělané práci, v týmu už totiž nějakou dobu působí.

Když kvůli sexuálnímu skandálu Stan Bowman v říjnu minulého roku odstoupil, bylo jasné, že se bude hledat náhrada. Otěže týmu na nestanovenou dobu převzal právě Kyle Davidson.

Majitelům se osvědčil natolik, že ho z dočasného generálního manažera povýšili na pozici stálého šéfa týmu. Davidson tak dokončil svou dlouhou cestu. Do organizace totiž přišel jako stážista v roce 2010, za devět let se vypracoval do pozice asistenta generálního manažera. Nyní sedí na nejvyšší pozici.

„Dnešek je velkým dnem nejen pro mě, ale i pro všechny v organizaci i fanoušky po celém světě,“ stojí v Davidsonově prohlášení. „Jsem odhodlán budovat vítězný tým na ledě i mimo něj.“

Davidson dokázal „porazit“ další dva uchazeče. Jedním z nich byl Mathieu Darche, jenž momentálně pracuje jako ředitel hokejových operací v Tampě Bay, tím druhým pak Jeff Greenberg, který dělá asistenta generálnímu manažerovi u baseballových Cubs.

„Kyle je lídrem, kterému věříme,“ dodal prezident organizace Danny Wirtz.

Davidsona nyní čeká hromada práce, a to hlavně kvůli blížící se uzávěrce přestupů. Pro Blackhawks už je play off utopií, přijde tak spíše prodej.

Smlouvy končí hned několika hráčům, a to například Dominiku Kubalíkovi či Kirbymu Dachovi. Kromě toho budou bez smlouvy oba gólmani. Chicago navíc v letošním draftu nemá výběr v prvním kole, a tak je jasné, o co bude Davidson nejvíc stát.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+