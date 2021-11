Chicago po nájezdech porazilo Pittsburgh! Detroit si dokázal poradit s Edmontonem

Středeční noc si pro fanoušky NHL připravila hned deset zápasů, tudíž se rozhodně nikdo nenudil. Zajímavé utkání se odehrálo v Chicagu, které dotáhl Marc-André Fleury k vítězství po nájezdech proti Pittsburghu. Ve skvělé formě pokračuje i Detroit, který dokázal přehrát silný Edmonton. Stalo se toho však daleko víc...

BOSTON BRUINS - OTTAWA SENATORS

3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Boston těsně přetlačil Ottawu

O osudu zápasu rozhodla druhá třetina. Boston v ní vstřelil tři branky a položil základ k úspěchu. Dvě asistence si připsal útočník David Pastrňák.

Branky a nahrávky

26. Marchand (Pastrňák, McAvoy), 31. Forbort (Coyle, Hall), 39. Bergeron (Pastrňák, McAvoy) – 2. Sanford (Tkachuk), 34. Zajcev (Ennis, Chabot).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 27 | Přesilová hra: 1/3 – 0/6 | Trestné minuty: 19 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00

Matt Murray (OTT) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 58:02



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 0+2, +1 účast, 6 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:29

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:02



Tři hvězdy utkání

1. Patrice Bergeron (BOS) – 1+0

2. David Pastrňák (BOS) – 0+2

3. Derek Forbort (BOS) – 1+0

MONTREAL CANADIENS - LOS ANGELES KINGS

2:3pp. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Kings pokračují ve skvělé formě

Los Angeles se dostalo do skvělé formy a zvítězilo v šestém utkání v řadě. Montreal bojoval na domácím ledě ze všech sil a dostal zápas do prodloužení, v něm ale rozhodl Adrian Kempe.

Branky a nahrávky

16. Chiarot (Lehkonen), 54. Evans (Lehkonen, Kulak) – 25. Lemieux (Björnfot, Lizotte), 41. Iafallo, 64. Kempe (Athanasiou, Clague).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 34 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 63:39

Cal Petersen (LAK) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 63:34



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Adrian Kempe (LAK) – 1+0

2. Jake Evans (MTL) – 1+0

3. Alex Iafallo (LAK) – 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - CAROLINA HURRICANES

1:2pp. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Nečas rozhodl prodloužení

Vyrovnané klání mezi dvěma silnými týmy dokráčelo za stavu 1:1 až do prodloužení, ve kterém se blýskl Martin Nečas a po parádní individuální akci vystřelil Hurricanes vítězství.

Branky a nahrávky

29. Stamkos (Joseph, Killorn) – 50. Teräväinen (Trocheck, Svečnikov), 64. Nečas (Aho, DeAngelo).

Statistické okénko

Střely na bránu: 18 – 31 | Přesilová hra: 0/4 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5%, odchytal 63:26

Frederik Andersen (CAR) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4%, odchytal 63:21



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 4:21

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:14

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 23:43

Martin Nečas (CAR) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:31



Tři hvězdy utkání

1. Martin Nečas (CAR) – 1+0

2. Andrej Vasilevskij (TBL) – 29 zákroků

3. Teuvo Teräväinen (CAR) – 1+0

NEW JERSEY DEVILS - FLORIDA PANTHERS

7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Devils si zastříleli proti Panthers

Skvělé utkání od New Jersey. Devils na začátku druhé třetině prohrávali o jeden gól, poté však začali úřadovat a dovedli zápas na konečných 7:3! Jedním gólem se na tom podílel i Pavel Zacha.

Branky a nahrávky

16. Johnsson (Bratt, Severson), 18. Hischier (Ty Smith, Subban), 22. Johnsson (Mercer, Ty Smith), 39. Subban (Mercer, Siegenthaler), 45. Zacha (Hischier, Holtz), 46. Ty Smith (Tatar, Boqvist), 57. Vesey (Siegenthaler) – 4. Bennett (Tippett, Verhaeghe), 21. Barkov (Huberdeau, Duclair), 22. Tippett (Forsling, Huberdeau).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 38 | Přesilová hra: 2/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

MacKenzie Blackwood (NJD) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 60:00

Spencer Knight (FLA) – 24 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 58:28



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (NJD) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:11

Pavel Zacha (NJD) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:10

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:13



Tři hvězdy utkání

1. Nico Hischier (NJD) - 1+1

2. Andreas Johnsson (NJD) - 2+0

3. Ty Smith (NJD) - 1+2

DETROIT RED WINGS - EDMONTON OILERS

4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Skvělý výkon Red Wings

Hokejisté Red Wings podali skvělý výkon a zaslouženě dokázali zdolat Edmonton. Detroit před koncem druhé části vedl již o tři branky, nakonec však musel bojovat až do závěrečných sekund. Ken Holland nezažil šťastný návrat do známých míst.

Branky a nahrávky

15. Naměstnikov (Gagner), 27. Naměstnikov (Rasmussen, Hronek), 35. Larkin, 60. Seider (Rasmussen, Leddy) – 40. Puljujärvi (Koekkoek), 41. McDavid (Nurse, Bouchard).

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (DET) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9%, odchytal 60:00

Stuart Skinner (EDM) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1%, odchytal 58:20



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 23:09

Filip Zadina (DET) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:13



Tři hvězdy utkání

1. Vladislav Naměstnikov (DET) – 2+0

2. Alex Nedeljkovic (DET) – 31 zákroků

3. Connor McDavid (EDM) – 1+0

WINNIPEG JETS - ST. LOUIS BLUES

2:3sn. (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)

Samostatné nájezdy pro St. Louis

V kanadském Winnipegu se odehrálo hodně vyrovnané utkání, které vítěze nepřineslo ani po prodloužení. V samostatných nájezdech nakonec o výhře Blues rozhodl Ryan O'Reilly.

Branky a nahrávky

31. Pionk (Toninato, Vesalainen), 47. Connor (Wheeler, Stanley) – 19. Bučněvič (Kyrou, Neal), 52. Kyrou (Bučněvič, Rosén), rozh. náj. O'Reilly.

Statistické okénko

Střely na bránu: 41 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 64:57

Jordan Binnington (STL) – 39 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,1 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Binnington (STL) - 39 zákroků

2. Neal Pionk (WPG) - 1+0

3. Jordan Kyrou (STL) - 1+1

CHICAGO BLACKHAWKS - PITTSBURGH PENGUINS

3:2sn. (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0)

Chicago málem přišlo o vítězství

Chicago si dobře rozehrané utkání ve třetí třetině pořádně zkomplikovalo, když si nechalo od Jeffa Cartera srovnat a po divokém prodloužení se rozhodovalo až v samostatných nájezdech. V nich si ten vítězný na své konto připsal Jonathan Toews a nasměroval Blackhawks k dvěma bodům.

Branky a nahrávky

23. Khaira (Toews, Kubalík), 36. Jones (Kane, DeBrincat), rozh. náj. Toews – 46. Carter (Guentzel, Friedman), 56. Carter (Guentzel, Rust).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 44 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (CHI) – 42 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 64:47

Tristan Jarry (PIT) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:16



Tři hvězdy utkání

1. Seth Jones (CHI) - 1+0

2. Marc-Andre Fleury (CHI) - 42 zákroků

3. Jeff Carter (PIT) - 2+0

CALGARY FLAMES - SAN JOSE SHARKS

1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

San Jose ukončilo skvělou formu Flames

San Jose slaví velmi cenné vítězství. Ve formě hrající Calgary bylo v zápase aktivnějším týmem, to však nakonec na zisk bodů nestačilo. Sharks se dostali ve třetí třetině do vedení, které v závěru pojistili dvěma góly do prázdné branky. Adin Hill si kromě sedmatřiceti zákroků připsal i dvě asistence!

Branky a nahrávky

22. Lucic (Mangiapane, Dubé) – 21. Barabanov (Burns, Hill), 45. Couture (Hatakka, Meloche), 59. Hertl (Burns, Hill), 60. Dahlén.

Statistické okénko

Střely na bránu: 38 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (SJS) – 37 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 60:00

Jacob Markström (CGY) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:16



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 1+0, +1 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:56



Tři hvězdy utkání

1. Adin Hill (SJS) – 37 zákroků

2. Brent Burns (SJS) – 0+2

3. Milan Lucic (CGY) – 0+1

VANCOUVER CANUCKS - ANAHEIM DUCKS

2:3pp. (0:1, 0:0, 2:1 - 0:1)

Vancouver obrat nedotáhl

Vancouver v závěru třetí třetiny dokázal smazat dvoubrankovou ztrátu a dostat zápas do prodloužení, v něm ale obrat dokončit nedokázal. Rozhodující branku vstřelil Troy Terry, který hraje ve velmi dobré formě.

Branky a nahrávky

54. Miller (Hughes, Boeser), 60. Pettersson (Hughes, Boeser) – 12. Fowler (Milano, Terry), 50. Lundeström (Drysdale, Comtois), 64. Terry (Getzlaf, Drysdale).

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jaroslav Halák (VAN) - 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 63:01

John Gibson (ANA) - 41 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,3 %, odchytal 63:28



Československá stopa v utkání

Jaroslav Halák (VAN) - 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 63:01



Tři hvězdy utkání

1. John Gibson (ANA) - 41 zákroků

2. Brock Boeser (VAN) - 0+2

3. Troy Terry (ANA) - 1+1

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - SEATTLE KRAKEN

4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Vegas rozhodlo ve třetí třetině

Vyrovnané klání se rozhodlo na začátku třetí třetiny. V jejím úvodu se hned dvakrát dokázal prosadit Reilly Smith a nasměroval Golden Knights k vítězství.

Branky a nahrávky

20. Pietrangelo (Stephenson), 40. Dadonov (Carrier, Theodore), 41. Smith (Theodore, Marchessault), 42. Smith (Marchessault, Pietrangelo) – 5. Eberle (Johansson, Wennberg), 40. Gourde (Tanev, Donskoi).

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VGK) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6%, odchytal 60:00

Chris Driedger (SEA) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6%, odchytal 56:21



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Alex Pietrangelo (VGK) – 1+1

2. Reilly Smith (VGK) – 2+0

3. Shea Theodore (VGK) – 0+2

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

