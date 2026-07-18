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Chicago podepsalo hlavní hvězdu! Bedard získal nejvyšší smlouvu v historii organizace

18. července 22:50

Jan Šlapáček

Connor Bedard byl po vypršení nováčkovského kontraktu chráněným volným hráčem, tento status ale od sobotního večera neplatí. Jednička draftu 2023 se upsala Blackhawks na následujících pět let.

Konec všem různým spekulacím. Chicago během sobotního večera na sociálních sítích oznámilo, že se dokázalo domluvit se svým klíčovým hráčem na novém kontraktu a služby Bedarda si pojistilo na následujících pět ročníků.

Jednadvacetiletý útočník si za oněch pět let přijde na pětasedmdesát milionů dolarů, tudíž bude platový strop Blackhawks zatěžovat částkou patnáct milionů ročně. Tento kontrakt dělá z Bedarda nejlépe placeným hráčem Chicaga v celé historii organizace.

Kanadský hokejista za sebou má velmi vydařený ročník, ve kterém dokázal získat pětasedmdesát bodů za devětašedesát zápasů.

Největším problémem kanadské hvězdy jsou nicméně častá zranění. Aktuálně se rehabilituje po nedávné operaci ramene a do nového ročníku nastoupí nejdříve v listopadu.

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