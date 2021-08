Chicago se těší na Fleuryho. Přidá se i Toews?

Kolem brankáře Marca-Andreho Fleuryho bylo v poslední době velice rušno. Aféra, kterou způsobil nečekaný trejd, měla velký ohlas. Chvíli to vypadalo, že se vynikající gólman už do brány nevrátí, nakonec však otočil a od nové sezony bude Černým Jestřábem. Palčivý otazník však stále visí nad legendou Chicaga Jonathanem Toewsem.

Fleury za sebou má vynikající sezonu. Za své výkony dostal Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana ligy. Proto bylo překvapením, že se ho Golden Knights po sezoně vzdali téměř za nic.

Konec Fleuryho kariéry byl údajně velmi blízko, a to kvůli rodině, nakonec však změnil názor.

„Taky mám děti, vím, jaké to je. On má tři malé. Nedivím se, že si to rozmýšlel, výměna ho musela opravdu překvapit,” chápal Fleuryho Stan Bowman, generální manažer Blackhawks. „Když jsme spolu volali, hned jsem pochopil, o co jde. Prosil mě o pochopení a trpělivost. Neměl jsem s tím problém, protože jsem se dokázal vžít do jeho situace.”

„Z téhle konverzace jsme měli dobrý pocit, proto pro nás nebylo problém mu dát potřebný prostor,” dodal ještě.

Samotný Fleury ještě se zástupci médií nemluvil. I tak se ale fanouškům Blackhawks ozval. V krátkém vzkazu k fanouškům řekl, že je naplno oddaný Chicagu a těší se do práce.

Fanoušci Blackhawks by v práci už moc rádi viděli i svého kapitána Jonathana Toewse.

Ten zmeškal uplynulou sezonu kvůli problémům s imunitou. Po konci ročníku přicházely pozitivní informace o tom, že se kapitán v nové sezoně vrátí na led a bude plně připraven.

Bowman ale uvedl, že si tak jistý není. Podle něj žádný časový úsek, kdy se Toews vrátí, neexistuje.

„Pořád to opakuju. Všichni doufáme, že bude pokračovat v nastolené cestě a na příští sezonu bude připraven,” krčil rameny. „Ale zároveň víme, že kvůli tomu, čím si prošel, není nic jistého.”

S Toewsovým návratem by rázem v Chicagu měli tři prvotřídní centry.

Kromě už legendárního Toewse se čekají velké věci od mladíka Kirbyho Dacha, trojky draftu 2019, a také nově příchozího Tylera Johnsona z Tampy Bay.

„Tohle vypadá fakt moc dobře,” pochvaluje si Bowman.

