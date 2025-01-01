Chicago se zbavuje Reichela. Týmy to však vědí, a tak nechtějí přeplatit

1. října 12:00David Zlomek
Lukas Reichel a Chicago Blackhawks. Příběh, který měl být o vzestupu mladé hvězdy, se blíží k neslavnému konci. Podle informací Franka Seravalliho z Bleacher Report klub v posledních dnech aktivně obvolává soupeře a snaží se pro třiadvacetiletého Němce najít nové působiště. Cílem je dokončit výměnu ještě před začátkem sezony, a to i za cenu, že se Blackhawks spokojí jen s výběrem ve středních až pozdních kolech draftu.
Pro Chicago je to hořký vývoj. Reichel byl v roce 2020 vybrán na 17. místě a dlouho působil jako jeden z největších příslibů budoucnosti. V sezoně 2022/23 si v 23 utkáních NHL připsal 15 bodů a o rok dříve zářil na farmě v Rockfordu, kde v 56 zápasech nasbíral 57 bodů. Zdálo se, že se rychle adaptoval na severoamerický hokej a klub v něm má budoucího ofenzivního lídra.
Jenže poslední dva roky přinesly zklamání. Reichel nedokázal potvrdit svůj talent a přerodit se z produktivního mladíka v hráče schopného ustálit se v top šestce NHL.
Minulý ročník sice byl jeho statisticky nejlepším (8+14 ve 70 zápasech), ale přesto nenaplnil očekávání, která na něj Chicago kladlo. Kouč Jeff Blashill po posledním přípravném utkání přiznal, že Reichelův ofenzivní styl se těžko kombinuje s omezenou rolí ve spodních lajnách, kde by pro něj aktuálně bylo jediné místo.
O mladého útočníka by podle Sportsnetu měl mít zájem Edmonton. Tamní generální manažer Stan Bowman stál u jeho draftování v Chicagu a zřejmě stále věří, že Reichel může v NHL prorazit.
Zda nakonec skončí právě u Oilers, není jisté, ale spojení dává smysl. Edmonton hledá cenově dostupné talenty s ofenzivním potenciálem.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.