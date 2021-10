Chicago v krizi. Posílení Hawks prožívají nejhorší vstup do sezóny po 24 letech

Sezóna 1997/1998. Trofej Arta Rosse pro nejproduktivnějšího hráče NHL vyhrál Jaromír Jágr, Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče ligy si odnesl Dominik Hašek, jedničkou draftu byl Joe Thornton a ke Stanley Cupu dokráčel Detroit v čele s kapitánem Stevem Yzermanem, jenž je současným generálním manažerem Red Wings. A pět hráčů současného kádru Chicaga ještě nebylo na světě.

Tato sezóna byla také poslední, do které vstoupili Chicago Blackhawks tak nedobře jako do té probíhající. Pěti porážkami v řadě a skórem 3:17 při hře v plném počtu. Loni by možná taková bilance nebyla až takovým překvapením, vždyť vedení klubu razantně omladilo kádr a do sezóny vstoupilo s nezkušeným brankářským triumvirátem Malcolm Subban, Colin Delia a Kevin Lankinen.

Před touto sezónou ale generální manažer Stan Bowman výrazně posílil: novou brankářskou jedničkou se stal loňský vítěz Vezinovy trofeje Marc-André Fleury, pilířem obrany Seth Jones, útočné řady doplnil například Tyler Johnson. Navíc se po roční pauze vrátil uzdravený kapitán Jonathan Toews.

A za Jonese Bowman obětoval balík: dvě volby v prvním kole draftu a nadějného obránce Adama Boqvista. Rodák z Texasu po své výměně dostal k podpisu luxusní osmiletou smlouvu na 9 milionů dolarů ročně, jeho dosavadní výkony ale takovému ohodnocení vůbec neodpovídají. V pěti zápasech sice Jones posbíral tři asistence, ale v kolonce účasti na ledě mu svítí hrozivých -6.

V porovnání s jeho novými spoluhráči ale na tom Jones není tak špatně, ve většině zápasů patřil k těm lepším hráčům Blackhawks.

Nálada mezi příznivci celku z Windy City je na bodu mrazu, někteří fanoušci Blackhawks se dokonce dožadují vyhazovu trenéra Jeremyho Collitona či generálního manažera Bowmana.

Před poslední porážkou 1:4 doma s Vancouverem byl Patrick Kane oceněn památnou hokejkou za dosažení mety 1000 zápasů v NHL. Po utkání si ale sypal popel na hlavu. "Jsem asi hlavním viníkem," litoval neproměněných šancích po další prohře.

V nejbližších dnech Chicago čekají zápasy s rozjetým Detroitem a silnými celky Caroliny, Toronta a St. Louis. Na jakém čísle se nakonec zastaví tato série porážek?

