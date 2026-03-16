Chtějí vyhrát za každou cenu! Cassidy poprvé promluvil o „ráně pod pás“ od Vegas

28. dubna 16:00

David Zlomek

Zhruba před měsícem zažil hokejový svět šok, když Vegas Golden Knights jen osm zápasů před koncem základní části vyhodili Bruce Cassidyho. Trenéra, který klub v roce 2023 dovedl k historickému prvnímu Stanley Cupu, nahradil svérázný John Tortorella. Cassidy se nyní v podcastu Leafs Morning Take poprvé otevřeně rozpovídal o tom, jak moc ho tento krok zaskočil.

 

„Určitě mě to zastihlo nepřipraveného,“ přiznal Cassidy s tím, že i když březen nebyl z pohledu Vegas ideální a tým prohrával těsné zápasy, nečekal, že dostane padáka v tak pokročilé fázi sezony. Vegas však pod Tortorellou okamžitě ožilo, základní část zakončilo s bilancí 7-0-1 a ovládlo Pacifickou divizi, což generálnímu manažerovi Kellymu McCrimmonovi dalo za pravdu, i když se mu tento riskantní krok mnozí zdráhali věřit.

Cassidy, který z Vegas odchází s bilancí 245 výher a jako nejúspěšnější kouč v dějinách klubu, však nehodlá mimo dění sedět dlouho. V podcastu deklaroval, že jeho hlavní motivací zůstává další útok na Stanley Cup.

„Nejsem nejmladší a chci vyhrávat. To je pro mě nejdůležitější věc, hned po ní následuje lokalita kvůli rodině a dětem na střední škole,“ uvedl trenér, který se netají tím, že ho žene touha zopakovat si oslavy s pohárem nad hlavou. Přestože je momentálně všech 32 trenérských pozic v NHL obsazených, Cassidyho jméno by mohlo okamžitě být na vrcholu seznamu každého týmu, který po play-off zvažuje změnu.

Nejhlasitěji se v hokejových kuloárech mluví o Torontu, kde by mohl nový generální manažer chtít nahradit Craiga Berubeho právě zkušeným Cassidym. Ve hře by ale mohl být i Edmonton, pokud Kris Knoblauch nedotáhne Oilers k úspěchu v letošním play-off, nebo Los Angeles Kings, kteří po vyřazení od Colorada zvažují, zda je DJ Smith tím pravým mužem pro budoucnost.

Aktuálně z nhl.cz

Boston zvládl prodloužení v Buffalu, Edmonton odvrátil konec sezóny

29. dubna 6:41

Stifler na bruslích, enfant terrible. NHL má novou superstar, kariéru jí změnila Praha

28. dubna 18:30

Prostě nejdou odepsat! Crosby smazal nadšení Philadelphie, v hlavní roli Vladař

28. dubna 14:00

Tkachuk pod palbou po play-off. Vedení Senátorů se vyjádřilo i k možné výměně

28. dubna 12:00

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

