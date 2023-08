Chtěl pryč, teď zůstat. DeBrusk na odchod vůbec nemyslí

Jake DeBrusk poznal během své kariéry v NHL jen jeden tým. Šestadvacetiletý útočník by byl rád, kdyby to tak zůstalo. Ještě před několika měsíci ale byla situace opačná, chtěl z Bostonu pryč. Tyhle myšlenky však hodil za hlavu.

"Doufám, že zůstanu v Bostonu. Je to jediný tým, který jsem poznal, a tým, ve kterém jsem vyrůstal," řekl DeBrusk. "Uvidíme, jak se to vyvine. Svému agentovi jsem řekl, že se od toho chci držet stranou. Čas ukáže, jak se vše vyřeší."

DeBrusk totiž vstupuje do poslední sezony dvouletého kontraktu na osm milionů dolarů, který s Bruins podepsal v březnu 2022. Po této sezoně se může poprvé v kariéře stát nechráněným volným hráčem.

Ještě před podpisem této smlouvy však DeBrusk požádal Boston o výměnu.

"Není to poprvé, co si tím procházím. Je to potřetí, co mi tady končí smlouva," pokrčil rameny DeBrusk. "Tak nějak vím, co mohu očekávat, i když je to trochu jiné, když jsem teď nechráněný hráč. Na to se ale příliš nesoustředím. Už jsem si tak trochu vyzkoušel tyhle vody předtím a teď se budu soustředit jen na hokej."

V minulé sezoně si DeBrusk vytvořil kariérní maxima v NHL v počtu bodů (50) a vyrovnal své kariérní maximum v počtu gólů (27), přestože po zranění ruky a zlomenině lýtkové kosti chyběl téměř sedm týdnů.

"Když jsem se zranil ve Winter Classic, tak jsem se teprve začínal dostávat do své hry, takže mě to trochu naštvalo, protože jsem si myslel, že budu pokračovat ve formě, která by mi asi přinesla 30 nebo 35 branek," dodal DeBrusk. "Pokud zůstanu zdravý, myslím, že v této sezoně můžu dát tuhle metu gólů. Dvakrát jsem už zaklepal na dveře s 27 góly, mám tam i 25. Pokud zůstanu zdravý, snad se na tu třicítku konečně dostanu."

Boston bude takovou produkci od DeBruska potřebovat poté, co ukončili kariéru centři Patrice Bergeron a David Krejčí. Bruins také vyměnili útočníky Taylora Halla a Nicka Foligna do Chicaga.

"Je tu spousta různých očekávání, zejména s ohledem na to, co všechno se změnilo na pozici centra," řekl DeBrusk. "Jsou to dost velké ztráty. Bylo hodně lidí, kteří si mysleli, že se v minulé sezoně nedostaneme do play off. Teď jsme zase ve stejné pozici."

