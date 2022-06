Před pár týdny jsme psali o tom, že Andrej Kuzmenko bude pořádně žhavým zbožím. Druhý nejproduktivnější borec letošního ročníku KHL se rozhodl zamířit na oceán. Jako favorité se vyprofilovali Vancouver s Edmontonem. A právě prvně jmenovaný tým šikovného Rusa nakonec získal.

Šestadvacetiletý borec sice může oficiálně podepsat až 13. července, kdy se otevírá trh s volnými hráči, nicméně je jasné, že to bude s Canucks.

„Andreje jsem sledoval od ročníku 2014/15. Zapůsobilo na mě, jak se vyvinul a zlepšil,“ řekl generální manažer Canucks Patrik Allvin. „Jakmile se vyřeší detaily smlouvy, budeme se na něj moc těšit.“

KHL si letos opravdu podmanil. Dvacet branek a třiatřicet asistencí v pětačtyřiceti utkáních je parádní počin. Je pochopitelně v hvězdách, jak a jestli vůbec se mu přesun do Ameriky povede, styl hokeje je totiž jiný.

Pokud však dokáže naplnit potenciál, stane se z něj velká zbraň. Jde o velmi kreativního a šikovného hokejistu, se kterým se bude počítat i do přesilovky.

Vancouver však nebyl jediný, kdo se o ruského útočníka ucházel. Klíčem pro Kuzmenka bylo to, kam by v daném týmu patřil a jakou by měl pozici. Nejlépe mu z toho vyšli Canucks, jelikož konkurence na levém křídle, jež je Kuzmenkovo nejoblíbenější, není extra velká.

Konečné rozhodnutí padlo někdy minulý týden, kdy se Kuzmenko podíval přímo do Vancouveru. Tam se jemu a jeho týmu dostalo výborného pohoštění, pochopitelně přiletěl i Allvin. I díky tomu Canucks přetlačili více než dvacet týmů. Tolik mělo o Kuzmenka zájem.

„Chtěli bychom poděkovat všem týmům, které vyjádřily zájem a setkaly se s námi,“ uvedl ještě agent Kuzmenka Dan stein.

