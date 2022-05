Chyběla nám kvalita, hodnotí sezónu Karel Vejmelka

V Arizoně odchytal většinu utkání a vybojoval si místo v kádru i pro příští rok. Hned po konci základní části se sbalil a odcestoval za reprezentací, kde si připsal vítězství v premiérovém startu. Karla Vejmelku jsme zachytili ve Stockholmu po zápasu s Finy.

Karle, jaká byla cesta z Ameriky?

Poměrně dobrá. Měl jsem jen jeden přestup v Londýně a všechno bylo bez problémů.

Takže jste zvládl všechno včas zabalit?

Ano. Já jsem počítal, že ten přesun bude hektický a narychlo, tak jsem se snažil na to myslet dopředu a stihl jsem to.

Arizona letos neměla dobrou sezónu, co tomu chybělo?

Asi kvalita oproti jiným týmům. Chybělo spoustu věcí, do toho jsme měli hodně zraněných hráčů, všechny tyhle aspekty ovlivnily hru. Tým je v přestavbě, čekali jsme, že to nebude lehká sezóna, a to se potvrdilo. Ale byly tam i pozitivní momenty. Alespoň jednou jsme porazily ty top týmy. Úplně bych sezónu nehodnotil negativně, ale samozřejmě pomýšlíme výš.

Říkáte, že tým je v přestavbě, jaké budou jeho nejsilnější zbraně?

Těžko říct, uvidíme jak bude ten tým vypadat.

Jak vám sedí systém národního týmu? Přeci jen v NHL hrajete něco úplně jiného…

Ta komunikace a hra za brankou byl pro mě asi největší rozdíl. Je to o dost dál za bránu než v Americe, takže jsem to musel mít furt na paměti.

Dělaly vám cesty k mantinelu velké problémy?

Celkem ano. Máte ten pohyb už zažitý a najednou vám to nevychází. Byl jsem ze začátku překvapený, že musím udělat ty dva kroky navíc. Není to pár centimetrů, ale dvacet třicet čísel. Dělá to hodně.

Potkal jste se v týmu s dalšími hráči z NHL, jmenovitě Tomášem Hertlem, Dominikem Simonem, jaké bylo je sledovat?

Já jsem z kluků nadšený. Myslím si, že hráli dobře. Jak dopředu, tak dozadu jsme udělali dobrou práci. Sedly si všechny lajny a můžeme být jenom spokojeni. Jen se nesmíme nechat ukolébat

Byl to váš premiérový start v reprezentaci, vedení o vás mluví jako o jedničce pro MS, co na to říkáte?

Těžko říct. Mára včera taky chytal výborně a je úplně jedno, kdo v té bráně bude, hlavně že se bude vyhrávat.

