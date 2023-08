Chychrun doufá, že konečně zvládne odehrát kompletní ročník!

O žádném jiném obránci se každý rok nevyrojilo tolik spekulací jako právě o Chychrunovi. Trejd se dva roky po sobě skloňoval téměř každý měsíc, ale případného zájemce odrazovala častá zranění talentovaného beka. Nakonec se ozvala Ottawa, která věří, že Chychrun nedostojí pověsti skleněného muže sestavy.

Pětadvacetiletý obránce strávil většinu své kariéry řešením zranění zápěstí, kolena, kotníku a ramene. Byl také předmětem neustálých obchodních spekulací v době, kdy působil v Arizoně. Sám hráč o výměnu požádal už v sezoně 2021/2022, ale nakonec se stěhoval až v březnu následujícího ročníku za tři volby v draftu do Ottawy, za kterou stihl pouze 12 zápasů.

Chychrun nyní přichází do tréninkového kempu plně zdravý a těší se na nový začátek ve svém novém klubu.

„Bude to pro mě jako další nový začátek,“ řekl Chychrun. „Všichni kluci jsou nadšení z potenciálu, který v tomto složení máme, a jsme opravdu hladoví po tom, abychom se v příštím roce posunuli do vyřazovací části. Jsme motivovaný tým a jsem opravdu nadšený z toho, že mohu začít znovu.“

Chychrun ve svých sedmi sezónách v kariéře v NHL nikdy neodehrál více než 68 zápasů, a tak obránce strávil letní období hledáním způsobu, jak zůstat zdravý.

„Samozřejmě, že jsem poslední dvě sezóny nezůstal tak zdravý, jak jsem chtěl a hlavní věcí, kterou jsem chtěl řešit, bylo zjistit, jestli bych mohl udělat něco jinak. Vždy jsem každé léto dělal to samé. Vždy to bylo o zvedání, posilování a nabírání hmotnosti. Ale, myslím, že jsem v bodě, kdy to není to hlavní, co je třeba v létě mimo sezonu řešit.“

„Celý život mě opravdu bavilo cvičit, trénovat a tvrdě pracovat, takže si myslím, že je těžké sedět a dívat se na to z jiné perspektivy, kde si musíte uvědomit, že to pro vás osobně nemusí být to nejlepší.“

Vzhledem k tomu, jak pozdě v sezóně Chychruna získali Senators, neměl moc času na seznámení se se svým novým klubem. Sám hráč doufá, že do týmu dobře zapadne a že mu nově získané poznatky pomohou zůstat zdravotně v pořádku po celou sezonu.

