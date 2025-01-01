Chystá se další ceremoniál. V Detroitu vyvěsí dres klubové legendě

20. srpna 10:36Jiří Lacina
Tři roky po skončení kariéry se dočkal nominace do Hokejové síně slávy NHL. Nyní se mu dostane další velké cti, v Detroitu vyvěsí jeho dres. Číslo 91, které nosil v letech 1990-2003 u Rudých křídel Sergej Fjodorov, bude viset pod stropem arény.
Stane se tak 12. ledna 2026 před utkáním s Carolinou.
„Jsme poctěni oslavit Sergeje Fjodorova a pozvednout jeho číslo 91 na právoplatné místo pod stropem v Little Caesars Areny, mezi historickými velikány, kteří nosili okřídlené kolo,“ řekl guvernér a generální ředitel Detroit Red Wings Chris Ilitch.
Trochu symbolicky, spíš ale náhodou, půjde zrovna o klub, který do Fjodorovova života zásadně zasáhl. V roce 1998 dostal Rus coby chráněný hráč od Hurikánů obří nabídku, tzv. offer sheet, kterou Detroit dorovnal. Šlo bezpochyby o jeden z velkých závitů inflační spirály, která skončila výlukou v letech 2004-05. Tématu se budeme věnovat podrobně v samostatném článku.
Hokejový univerzál
Fjodorov je odchovancem CSKA Moskva. Vcelku nedávno jsme psali o Alexandru Mogilném, se kterým spolu s Pavlem Burem tvořili na konci osmdesátých let jednu z posledních super úspěšných formací CSKA a sborné Sovětského svazu. Všichni spolu hráli od juniorů.
Na rozdíl od Makarova, Larionova, Fetisova a dalších odcházel Fjodorov za moře relativně mladý, na začátku kariéry. Už v roce 1989 ho draftoval Detroit, v jehož dresu se o rok později objevil. Zapadl okamžitě, v první sezóně byl za Stevem Yzermanem druhým nejproduktivnějším hráčem Red Wings.
„Jsem nesmírně vděčný za tuto obrovskou poctu,“ řekl k vyvěšení dresu pětapadesátiletý Fjodorov. „Děkuji všem v organizaci Red Wings, zejména těm, kteří mi pomohli přivést mě do Detroitu a dali mi šanci hrát za tak historický klub.“
Od vstupu do NHL se velmi rychle zařadil mezi opory týmu, v roce 1994 dokonce dostal coby první Evropan Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče. Mimochodem, Dominik Hašek získal ve stejné sezóně jako první Evropan Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře sezóny. Nebylo nejmenších pochyb, že hráči starého kontinentu NHL zkvalitnili a špičkový hokej už nebyl jen doménou Kanaďanů.
Celkem odehrál Fjodorov za Detroit třináct sezón, třikrát vyhrál Stanley Cup. Další roky přidal v Anaheimu, Columbusu, Washingtonu, kariéru končil v Magnitogorsku. Byl to hokejový univerzál, kreativní a pracovitý centr, schopný nouzově zastat i pozici beka; s dokonalými hokejovými instinkty a perfektním skluzem.
Scotty Bowman ho ve své biografii vzpomíná jako trochu citlivého a náladového. Pokud ale byl v módu „hraju na 100%“, byl k nezastavení a patřil k nejlepším hráčům své doby.
Svou zemi reprezentoval na třech olympiádách, s hokejem končil ve 42 letech. Po jmenování do Síně slávy NHL 2015 mu o rok později otevřela brány také Síň slávy IIHF. V roce 2017 ho NHL zařadila do stovky nejlepších hokejistů své tehdy stoleté historie.
