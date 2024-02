Chystá se návrat? Phil Kessel údajně velmi stojí o působení v NHL

Phil Kessel, ze kterého se stala kultovní postava posledních let NHL, je momentálně volným hráčem. Konec kariéry však nehrozí, podle kanadských médií stále doufá, že letos započne svou osmnáctou sezonu v NHL.

Šestatřicetiletý útočník nastoupil v minulé sezoně ve všech 82 zápasech základní části v dresu Vegas Golden Knights, v nichž vstřelil 14 gólů a zaznamenal 36 bodů. V play off nastoupil do čtyř zápasů a zaznamenal dvě asistence, když Vegas vyhrálo svůj první Stanley Cup v historii klubu.

Podle hokejového novináře TSN Pierra LeBruna je Kesselův tábor v kontaktu s několika týmy z celé ligy, přičemž do uzávěrky přestupů, kterou má v mysli každý generální manažer v lize, zbývá něco málo přes měsíc.

"Během posledních dnů jsem to zjišťoval a odpověď zní, že stále naprosto doufá, že se uchytí v některém týmu NHL," řekl LeBrun v úterním pořadu Insider Trading. "Ještě se nevzdal naděje. Jeho tábor je stále v kontaktu s několika týmy.“

Přitom by nemuselo jít hned o smlouvu a zařazení do základní sestavy.

„Jednou z věcí, které zde přicházejí v úvahu, je, že vzhledem k tomu, že od loňského roku nehrál, by se mohl najít jeden nebo dva týmy, které by mu řekly, aby si s nimi šel zatrénovat. Tak by zjistily, jak na tom je,“ popisoval LeBrun.

O přínosu, který by pro tým měl, se není třeba bavit. Je skvělým parťákem do kabiny, což je to hlavní, jelikož rychlostí už nezaujme. Ale ví, co stojí za tím, aby se došlo ke kýženému cíli.

Kessel, který byl v roce 2006 draftován Bostonem z pátého místa, získal ve své kariéře třikrát Stanley Cup (2016, 2017 a 2023). Na mezinárodní scéně pomohl Spojeným státům získat stříbro na Zimních olympijských hrách 2010 ve Vancouveru.

Kessel také v současné době drží rekord NHL v počtu po sobě jdoucích odehraných zápasů v základní části s 1064 zápasy.

"Bruslí, trénuje a snaží se být připravený. Poté, co našli domov Zach Parise a Corey Perry, by se to mohlo podařit i Philu Kesselovi,“ zakončil LeBrun.

