Chystá se obří výměna? Boston a Vancouver prý diskutují o hvězdné dvojici

Vancouver Canucks čelí zásadním rozhodnutím ohledně svých hvězd, které by mohlo otřást světem NHL. Podle dostupných informací Boston Bruins vedou jednání s Canucks o potenciální výměně, která by zahrnovala jednoho z hráčů – Eliase Petterssona nebo J.T. Millera.

Podle zdroje, který cituje Marco D'Amico z Responsible Gambler, Bruins s Canucks určitě diskutují, ale Canucks se údajně hodlají rozloučit pouze s hráčem, kterého sami označí za vhodného k výměně. Tato informace navazuje na další zprávy od renomovaného insidera Elliotte Friedmana.

„Nevím přesně, koho chtějí, ale vím, že Bruins chtějí omladit a získat více možností na centru, ne stárnout,“ uvedl zdroj pro D'Amica. „To ukazuje na Petterssona, ale není to o tom, koho Bruins chtějí; je to o tom, koho se Canucks rozhodnou vyměnit.“

Situace kolem obou hráčů je velmi odlišná. Miller má ve své sedmileté smlouvě na 56 milionů dolarů kompletní klauzuli o nevyměnitelnosti až do roku 2027. Naproti tomu Pettersson, který letos začal osmiletou smlouvu na 92,6 milionu dolarů, nemá žádnou ochranu proti výměně do 1. července. Jeho roční plat 11,6 milionu dolarů by však mohl být překážkou pro některé týmy.

Další zdroj říká: „Nemyslím si, že jsou Bruins v dobré pozici, co se týče platového stropu a sestavy, aby mohli provést takovou výměnu. Jediný způsob, jak by to zvládli, je vytvořit díru, aby zaplnili jinou.“

Pokud by obchod skutečně proběhl, spekuluje se, že by Boston musel nabídnout balíček zahrnující obránce Masona Lohreiho a útočníky Matta Poitrase, Trenta Frederica nebo Pavla Zachu. Zacha, který má za poslední dvě sezony průměr 20 gólů a 50 bodů, by byl téměř jistou součástí dohody.

Friedman ve svém pořadu „Saturday Headlines“ k situaci dodal: „Canucks rozhodně zkoumají trh pro oba hráče a musíte být připraveni na všechny možnosti. Jsou tři: ani jeden nebude vyměněn, jeden z nich bude vyměněn, nebo oba budou vyměněni. Všechny tyto scénáře jsou na stole. Nechci předpovídat pravděpodobnost, ale všechny tři možnosti jsou možné.“

Další detaily naznačují, že Vancouver by v případném obchodu požadoval především středního útočníka. „Myslím, že tým Vancouver se zaměřil zejména na získání centra více než posílení obrany,“ dodal Friedman.

