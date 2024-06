Chystá Vegas další mega výměnu? Golden Knights se prý motají kolem Marnera

Během svého vystoupení v pořadu Leafs Morning Take vypustil respektovaný novinář Elliotte Friedman ze Sportsnetu zajímavou informaci o Mitchi Marnerovi. O jeho budoucnosti se sice spekuluje od konce Toronta v play off, ale takhle konkrétní ještě nikdo nebyl!

"Jedna z věcí ohledně Marnera je, že spousta lidí tuší, že se kolem něj bude motat Vegas," začal Friedman. "Protože Vegas je prostě chytrý tým, takže se motá kolem každého dobrého hráče. Lidé, kterých by se to mohlo týkat a kteří něco vědí, mi předhazují hypotetické scénáře výměny třeba se Sheaou Theodorem a Loganem Thompsonem."

Výměna Marnera do Golden Knights by dávala smysl vzhledem k tomu, že se zdá, že tým z Nevady je předurčen k takovým výměnám – a už vůbec se jich nebojí. Stačí se podívat na jejich kroky, kterými Golden Knigths přivedli Marka Stonea, Jacka Eichela, Noaha Hanifina nebo Tomáše Hertla. Pokud je nějaký významný hráč k mání, Vegas se ho z pravidla pokusí přivést.

Co se Marnerovy situace týče, Friedman vzápětí dodal, že je potřeba brát v poraz složitost této výměny, a to vzhledem k jeho platu či klauzuli o nevyměnitelnosti.

Zopakoval, že jasnou volbou hvězdného útočníka je zůstat v Torontu, ale je si vědom toho, že jeho čas v organizaci se může blížit ke konci. Friedman totiž také dodal, že Marner má pocit, že by se tato sága mohla přenést i do příštího ročníku, což by mohlo uškodit jemu i klubu.

Je však fakt, že z pohledu Leafs by Golden Knights mohli mít aktiva, která by mohla být lákavá. Brad Treliving, generální manažer Toronta, minulý týden prohlásil, že Marnera nebudou vyměňovat jen tak pro nic za nic a dojde k tomu pouze v případě, že uvidí, že to soupisku klubu ihned vylepší. Naštěstí pro něj má Vegas několik hráčů, kteří by ho mohli zaujmout.

Dva hráči, které Friedman zmínil, Theodore a Thompson, dávají smysl. Theodore by byl obrovskou posilou pro zadní řady, které zoufale potřebují opravdového hvězdného obránce, zatímco Thompson vykázal docela slušná čísla a mohl by vytvořit více než solidní tandem s Josephem Wollem. Od věci by pak nebyly příchody třeba Williama Karlssona, Nicholase Haguea nebo Nicolase Roye.

Na první pohled by se tak z naprosto šílené výměny mohla stát realita. Toronto potřebuje hnout s kádrem a Vegas opakovaně ukazuje, že co se výměn týče, není překážkou skoro nic.

Share on Google+