Chystají Kings přestupovou bombu? V Kalifornii pokukují po obránci

Letošní sezona se jim zatím daří nad očekávání. A v Los Angeles rozhodně nemají dost, dobré výsledky by rádi udrželi co nejdéle, a tak hledají způsoby, jak ještě svůj hráčský kádr vylepšit nějakou výměnou.

Jedinou skvrnou na aktuální formě bylo poslední utkání proti Minnesotě, které Kings prohráli 1:3. Před tím ale dokázala parta kolem slovinského kapitána Anžeho Kopitara zvítězit v šesti po sobě jdoucích utkáních.

Výsledky se pochopitelně promítají také do tabulky, v Západní divizi patří hokejistům Los Angeles páté místo s jednadvaceti body. Situace mezi týmy je mimořádně napjatá, takže pokud dokáží navázat na zmíněnou úspěšnou sérii, mohou se posunout na postupové příčky.

A kolem Králů by mělo být rušno i nadále.

Vedení klubu totiž údajně chystá velký trejd, v rámci kterého by se do slunné Kalifornie měl stěhovat nový zadák. Informoval o tom reportér stanice TSN Darren Dreger, jenž zároveň dodal, že je tým ochotný obětovat středního útočníka.

„Vypadá to, že teď je více a více debat mezi generálními manažery v National Hockey League. Rob Blake z Los Angeles je jeden z těch, kteří stojí o obránce,“ potvrdil Dreger.

Konkrétně by Králové rádi přivedli dynamického leváka, ideálně ve věkové kategorii do pětadvaceti let.

„Připomíná mi to velký trejd, který pár let zpátky provedl Columbus s Nashvillem. Tehdy se stěhoval Ryan Johansen za Setha Jonese. Kdyby něco takového fungovalo pro Roba Blakea, okamžitě to udělá,“ dodává Dreger.

Podle serveru CapFriendly mají Kings k dispozici 9,25 milionu amerických dolarů pod platovým stropem. Mají tedy dostatek prostoru, se kterým mohou pracovat.

