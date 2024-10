Chytil? Lídr nejlepší třetí lajny v NHL! Bodová erupce byla na spadnutí

Večer co večer motali hlavy soupeřům. Přehrávali, koho si zamanuli. Zároveň nepropadali ve hře směrem dozadu. Jenže s produktivitou to v podání trojice Kaapo Kakko, Filip Chytil, William Cuylle bylo slabší. Kouč newyorských Rangers Peter Laviolette nepochyboval, že se to brzy zlomí. Stalo se, proti Montrealu (7:2) to byla show především právě Chytilovy formace.

Oslava výkřiku do tmy? Kdepak, bylo jen otázkou času, kdy to začne Chytilovi a spol. padat.

Jedno analytické číslo za všechny: 5,8 očekávaného gólu.

Žádná řada v celé lize nemá lepší bilanci než právě finsko-česko-kanadský trojlístek, na který sází Laviolette jako na útočný šik číslo 3.

Mladickým elánem překypující letka zkrátka mezi mantinely dominuje a Laviolette jí den před skvostným vystoupením na ledě Canadiens věštil průlom.

“Tihle kluci hrají hokej tak, jak se má. Dělají na ledě správná rozhodnutí, hodně času tráví v obranném pásmu protivníků, vytvářejí si šance. Jsou to skvělí hokejisté a já cítím, že se to začne promítat do skóre,” povídal.

Bylo to nevyhnutelné. Chytil a spol. trenérova slova při první příležitosti naplnili. Rodák z Kroměříže bral tři body (2+1), stejně jako Kakko (1+2).

“Měli jsme tutovky v minulých zápasech, ale neproměnili jsme je. Tentokrát se to povedlo, byli jsme na řadě. Je fajn, že každá naše lajna se dokáže prosadit a rozhodnout zápas,” pověděl sám Chytil.

Mač s Habs mu vyšel ve všech ohledech, zaujal i defenzivou. Ostatně i jednu ze svých tref si vypracoval po skvělém bránění, když zastavil montrealskou akci.

Hraje přímočaře, přes léto zapracoval na dynamice, je úspornější s technickými finesami, do kterých se dříve pouštěl možná až příliš často.

S pukem na holi si každopádně počíná stale suverénně.

A jistě by ocenil, kdyby se od trenéra Lavioletta dočkal větší minutáže. Hrává jen necelých 14 minut za večer. Hierarchie útoků je v našlapaném, ambiciózním kádru Blueshirts neúprosná.

Na omezeném prostoru se svými parťáky pětadvacetiletý forvard vyniká, celkově je na pěti bodech. Jinde by nejspíš byl (mnohem) vytěžovanější.

Na Manhattanu ho v minulosti zkoušeli třeba vedle Artěmije Panarina, raději z něj ale mají vůdce formace.

Po vleklých zdravotních trablech je zásadní především to, že se Chytil cítí skvěle a může se zase naplno věnovat hokeji. Chuť hrát z něj doslova tryská. A konečně se přetavila v bodovou erupci.

