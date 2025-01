Chytil málem vytrejdován! Chtěl ho Vancouver, prakticky bylo hotovo

Jednou nohou už byl z kabiny newyorských Rangers fuč. A z té druhé čouhala ven přinejmenším špička. Mířila na severozápad. Směrem do kanadské perly mezi městy jménem Vancouver. Jenže Filip Chytil nakonec pulsující ostrov Manhattan neopouští. Z již dohodnuté výměny mezi Jezdci a Canucks sešlo až na poslední chvíli. Její středobod patrně nepřekvapí. Proč neklapla?

J. T. Miller, o toho tu běží.

Vyhrocená situace mezi ním a Eliasem Petterssonem (nejde o žádný drb, problematický vztah mezi oběma superhvězdami popsalo vícero bývalých rezidentů vancouverské kabiny) došla do bodu, z kterého nejspíš už není návratu.

Jeden musí z kola ven. A Pettersson řekl, že chce zůstat. Miller o přestup nepožádal, nicméně (nejen) vzhledem k věku a perspektivě je to právě on, koho zkouší GM Kosatek Patrik Allvin poslat o dům dál.

Zájem Blueshirts nejspíš také nikoho nešokuje. Produktivního Američana, co zastane na ledě nejednu roli, kdysi draftovali, roky za ně hrával. A ambiciózní klub potřebuje restart.

Téma to je už v listopadu, tehdy prý Allvin odmítl jako protihodnotu za Millera švédského machra Miku Zibanejada, jehož výkonnost ovšem v posledních letech vadne.

Tentokrát si měl s Chrisem Drurym, svým protějškem na postu generálního manažera, dohodnout pro Vancouver balíček hráčů, u kterých se vrchol kariéry teprve očekává.

Platí to jak v případě Ryana Lindgrena, v šestadvaceti už osvědčeného parťáka Adama Foxe z elitního defenzivního páru Rangers. A ještě více u Chytila, kterému je stále teprve pětadvacet let a dozrává v borce pro top six, tedy první či druhý útok.

Z platového stropu by Canucks ukrojil 4,437 milionu dolarů, Lindgren 4,5 milionu. Millerova stropová zátěž je 8 milionů.

Jak Lindgren, tak Chytil mají u svého renomé vykřičník, americký bek si poslední sezonu a půl nevede, minimálně podle pokročilých statistik, nevede úplně ukázkově při bránění. Český forvard má zase zhusta popsanou zdravotní kartu, strašákem jsou hlavně otřesy mozku.

Ani jeden z uvedených mínusů ale nebyl překážkou, proč nakonec o víkendu z „dealu“ sešlo. Drury totiž Allvinovi nabídku osladil, přihazoval (krom jiného) newyorskou volbu v prvním kole draftu.

Právě ta se ale nakonec podle renomovaného webu The Athletic stala kamenem úrazu. Drury chtěl cenný výběr poskytnout pouze za určitých podmínek, na kterých se ovšem s Allvinem nedokázal domluvit.

Typicky jde například o to, jak brzy by přišel původní klub při draftu na řadu. Případně třeba o to, že jeden z obchodních partnerů postoupí do play-off či do jeho určité fáze.

Že bylo ke zdárnému finiši vyjednávání tuze blízko, potvrzuje i fakt, že Vancouver plánoval v sobotu nechat Millera mezi zdravými náhradníky. Nakonec proti edmontonskými Oilers nastoupil, ale zámořské weby se ptají: Byl to jeho poslední mač za Canucks?

Dá se očekávat, že konverzace mezi Allvinem a Drurym budou pokračovat, že oba funkcionáři náhle komunikaci neutnou. Stále je tlačí bot, pořád potřebují urgentní řešení. A šance, že jeho součástí bude i Chytil, není rozhodně malá.

