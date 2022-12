Chytil první hvězdou zápasu, Pittsburgh porazil Dallas

V noci padlo pouze 20 gólů v šesti zápasech! To je v letošních poměrech skutečně nezvyklé. Filip Chytil rozhodl v prodloužení zápas s Devils.

MONTREAL CANADIENS - CALGARY FLAMES

2:1sn. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Nájezdy pro Montreal

Montreal do zápasu vstupoval jako outsider. Hrál však velmi dobrý hokej a favorizované Calgary v některých aspektech i přehrál. Zápas došel do prodloužení, ve kterém Montreal nevyužil čtyřminutovou přesilovku. Mrzet to hráče Canadiens však nemusí, neboť nájezdy zvládli lépe než soupeř.

Branky a nahrávky

42. Jos. Anderson (Slafkovský, Harris), rozh. náj. Dach – 26. Huberdeau (Backlund, Toffoli)

Statistiky

Střely na bránu: 38 – 35 | Přesilová hra: 0/7 – 1/6 | Trestné minuty: 19 – 21

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 65:00

Jacob Makström (CGY) – 37 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 64:42



Česká a slovenská stopa

Juraf Slavkovský (MTL) – 0+1, 1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:22

Adam Ružička (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:25

Radim Zohorna (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:22



Tři hvězdy utkání

1. Jake Allen (MTL) – 34 zákroků

2. Jacob Markström (CGY) – 37 zákroků

3. Kirby Dach (MTL) – rozhod. náj

PITTSBURGH PENGUINS - DALLAS STARS

2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Malkin rozhodl v 60. minutě

Dlouhou dobu to vypadalo, že zápas dospěje do prodloužení, ale Malkin pouhých pětatřicet vteřin před koncem rozhodl o tom, že si Pens nechají dva body doma. Jde už o šestou výhru v řadě!

Branky a nahrávky

14. P. Joseph (Kapanen, Zucker), 60. Malkin (Rust, Zucker) – 1. Hintz (Lundkvist)

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 27 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3%, odchytal 59:55

Jake Oettinger (DAL) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0%, odchytal 59:32



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (PIT) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:36

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 11:52



Tři hvězdy utkání:

1. Jevgenij Malkin (PIT) – 1+0

2. Pierre-Olivier Joseph (PIT) – 1+0

3. Roope Hintz (DAL) – 1+0

NEW YORK RANGERS - NEW JERSEY DEVILS

4:3pp. (1:2, 2:1, 0:0 - 1:0)

Chytil rozhodl prodloužení

Bitva o řeku Hudson dopadla lépe pro Rangers! Vyrovnaný duel dospěl až do prodloužení, kde se prosadil český forvard Filip Chytil! Rangers se tak postupně dostávají do formy, jde o čtvrté vítězství v řadě.

Branky a nahrávky

19. Kreider (Trocheck, Vesey), 34. Trocheck (Fox, Zibanejad), 35. Kakko (K. Miller, Chytil), 63. Chytil (Panarin, K. Miller) – 4. Hischier (Siegenthaler), 5. Mercer, 32. J. Hughes (Mercer, Hamilton)

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 62:15

Vítek Vaněček (NJD) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 61:44



Česká a slovenská stopa

Filip Chytil (NYR) – 1+1, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:49

Libor Hájek (NYR) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:24

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:21

Vítek Vaněček (NJD) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 61:44



Tři hvězdy utkání

1. Filip Chytil (NYR) 1+1

2. Vincent Trocheck (NYR) 1+1

3. Jack Hughes (NJD) 1+0

OTTAWA SENATORS - ANAHEIM DUCKS

3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Senators přehráli Ducks

Souboj dvou týmů ze spodní části tabulky nenabídl příliš atraktivní podívanou. I v tomto zápase byly k vidění jen tři branky. Rozhodující gól padl už v šesté minutě zápasu.

Branky a nahrávky

6. Kelly (Zajcev), 11. DeBrincat (Giroux, Chabot), 52. DeBrincat (Batherson, Giroux)

Statistiky:

Střely na bránu: 38 – 32 | Přesilová hra: 2/4 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (OTT) 32 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60:00

Lukáš Dostál (ANA) 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1%, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa:

Lukáš Dostál (ANA) 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1%, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání:

1. Alex DeBrincat (OTT) 2+0

2. Cam Talbot (OTT) 32 zákroků

3. Claude Giroux (OTT) 0+2

MINNESOTA WILD - EDMONTON OILERS

2:5 (0:0, 0:4, 2:1)

Minnesota soupeři oplatila porážku

Týmy se proti sobě postavily před třemi dny, tehdy se radoval Edmonton. Dnes tomu však bylo naopak, Minnesota uhájila před vlastními fanoušky těsnou výhru 2:1 a bere cenné dva body.

Branky a nahrávky

13. Boldy (Kaprizov, Zuccarello), 30. F. Gaudreau (Boldy) – 15. Hyman (Barrie, McDavid)

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 21 | Přesilová hra: 1/3 – 1/5 | Trestné minuty: 6 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MNS) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 59:43

Stuart Skinner (EDM) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:08



Česká a slovenská stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Matthew Boldy (MNS) – 1+1

2. Jonas Brodin (MNS) – 0+0

3. Jared Spurgeon (MNS) – 0+0

ST.LOUIS BLUES - NASHVILLE PREDATORS

1:0pp. (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)

Schenn rozhodl v prodloužení

Defenzivní bitva nám nenabídla v základní hrací části ani jednu branku. Duel tak dospěl až do prodloužení, které ve třetí minutě rozhodl Brayden Schenn.

Branky a nahrávky

63. B. Schenn (Kyrou, Krug)

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 25 zákroků, 0 OG,

úspěšnost 100 %, odchytal 62:08

Juuse Saros (NSH) – 23 zákroků, 1 OG,

úspěšnost 95,8 %, odchytal 62:25



Česká a slovenská stopa

Zápas se odehrál bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Binnington (STL) – 25 zákroků

2. Brayden Schenn (STL) – 1+0

3. Juuse Saros (NSH) – 23 zákroků

