Chytil válí! Rozumí si s Panarinem a je vrchním asistentem

Začátek sezony zastihl českého útočníka Filipa Chytila ve skvělé formě. A to i přes to, že značnou část tréninkového kempu zmeškal kvůli zranění. Zatím to ale není znát. S Artěmijem Panarinem a Alexisem Lafrenierem vytvořil údernou trojici a je pořádně vidět.

Na gól sice čeká, ale i přes to průměruje přesně bod na zápas. Šest utkání, šest asistencí. V lize je to třetí nejlepší hodnota.

Neskutečně mu vychází zejména poslední zápasy. Poté, co se Rangers úplným začátkem sezoně protrápili, zařadili na vyšší rychlost. Stejně jako Chytil.

Český útočník byl v rámci přehození útoků přiřazen do druhého k Panarinovi a Lafrenierovi. A téhle trojici to šlape skvěle. „Sezona teprve začíná, ale hrát nějakou dobu se stejnými spoluhráči, to je vždycky fajn. Artěmij i Filip jsou úžasní,“ smekl nad spoluhráči kanadský mladík.

Velkou formu nabral Chytil někde ve vzduchu v letadle, jelikož válet začal poté, co Rangers přeletěli celé Spojené státy až do Seattlu.

Proti Kraken se asistencí podílel na třech gólech ze čtyř, v posledním zápase proti Calgary na dvou ze tří. Ostatně, tento výkon mu přinesl odměnu v podobě první hvězdy utkání.

Jednoduše lze vyčíst, že je momentálně pro Rangers nepostradatelný. K tomu všemu před novináři ukazuje onu hladovost. Jinými slovy, nikdy není spokojen. „Máme dva body, ale s výkonem rozhodně nemůžeme být spokojeni,“ říkal po zápase proti Flames.

Spolu s Martinem Nečasem je druhým nejproduktivnějším Čechem. Poté, co na jaře musel opustit světový šampionát kvůli zranění, stejně jako tréninkový kemp, jde o výborné zadostiučinění.

Filip Chytil byl po této střele blízko vstřelené brance, nakonec z toho byla druhá asistence a ocenění první hvězdy zápasu. ????????????@filip_chytil | #Chytil | @NYRangers | #NYR pic.twitter.com/P42jBpmhCX — NHL Česko (@NHLcz) October 25, 2023

