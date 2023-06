Chytil: Zapomněl na draft, na MS dával naděje. Pasta je vzorem, přiblíží se mu?

Šestá sezona v dresu New York Rangers vynesla Filipa Chytila na šesté místo mezi českými hokejisty. Průlomový ročník se 45 body sice nezavršil šťastným působením na mistrovství světa, léto si ale navzdory zranění ze šampionátu užívá. Třiadvacetiletý útočník popsal taky Pastrňáka, Šalého, nebo svoji tenisovou přípravu a fotbalové zážitky u televize.

„Už teď se těším na novou sezonu, je to pro mě i další motivace pracovat. Na takové ocenění hokejista během roku nemyslí, ale potěší to, vnímám to jako odměnu,“ prohlásil Filip Chytil o Zlaté hokejce.

Navzdory tomu, že jeho hlavním cílem jsou týmové úspěchy. V sestavě Rangers je důležitým centrem, brzy se snad stane i lídrem, jakým mohl být v národním týmu.

Jenže zlomená lícní kost mu nedovolila více než dvě utkání.

Jak probíhala rekonvalescence?

Pořád ještě necítím nějaké části obličeje, ale už se to začíná pomalu probouzet. Občas už cítím lépe. Na novou sezonu každopádně budu stoprocentně nachystaný, což je nejdůležitější.

„Pořád ještě necítím nějaké části obličeje, ale už se to začíná pomalu probouzet.“

Prožíval jste šampionát hodně emotivně?

Těžké to bylo. Už v průběhu turnaje jsem věděl, že se nebudu moct vrátit. Snažil jsem se o to na trénincích, dával jsem vám plané naděje, abyste měli nějaké články… (směje se) Bohužel jsem pak musel odletět. Ale sledovat ty zápasy z tribuny a pak na dálku… Bylo to fakt těžké. (smutným hlasem)

Co letošní draft NHL? Sledoval jste příběhy Bedarda nebo Šalého?

Úplně jsem zapomněl, že je draft. Když jsem se probudil, tak to na mě na internetu vyběhlo. Je super, že jsme měli hráče v prvním kole. Důležité ale je, aby si vás vybral správný tým. Draftem to všechno jenom začíná. Je to super odměna, obléknete si dres. Jenže jste teprve na začátku.

„Je to super odměna, obléknete si dres. Jenže jste teprve na začátku.“

Jaké to je být na Zlaté hokejce mezi desítkou nejlepších českých hráčů?

Já si to dneska hlavně užívám. Jsem rád, že tady potkávám kluky, proti kterým hraju v sezoně. Některé znám dobře i z mistrovství světa. Rád se s nimi vždycky pobavím.

Co říkáte na sezonu Pastrňáka?

Byl zvolený druhým nejlepším hráčem na světě… Měl vynikající sezonu, přes šedesát gólů to je neuvěřitelné. Pro nás všechny v Česku je velkým vzorem. Chci se posouvat dál, takže David je i motivací. Na jeho level se dostane jen pár hráčů, ale každodenní prací bych se mu chtěl přiblížit.

Přes rok máte hokeje hrozně moc. Jak si od něj odpočinete přes léto?

Aktuální dění teď skoro vůbec nesleduju. Jak skončilo MS, tak jsem vypnul. Soustředil jsem se na fotbal, hrály se zajímavé zápasy. V televizi mám tenis, s přítelkyní máme pejska, takže trávím hodně času hlavně s rodinou. To je nejdůležitější. V sezoně své blízké moc nevidím, nemají tolik času za námi cestovat. Užívám si chvíle volna. Samozřejmě už taky trénuju.

„Jak skončilo MS, tak jsem vypnul. Soustředil jsem se na fotbal, hrály se zajímavé zápasy.“

Ovlivnilo vaše zranění přípravu?

O pár týdnů jsem ji musel posunout. Nechtěl jsem to uspěchat, měl jsem v plánu i nějaké volno. Teď už se normálně připravuju a věřím, že zranění už je v pohodě.

Zapojíte i jiné sporty?

Určitě, hned jak jsem dostal zelenou od doktora, tak jsem šel hned ona tenis. „Tenisuju“ každý den. (smích) To mě udržuje v kondici, Chodím taky do posilovny a trénuju s bráchou (kondičním trenérem – pozn. redakce).

Share on Google+