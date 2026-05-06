Chytrý tah, nebo přepal? Chicago obětovalo dost za Byrama

24. června 12:45David Zlomek
Generální manažer Buffala Sabres Jarmo Kekäläinen se postaral o pořádný poprask. Ve velkém trejdu poslal elitního obránce Bowena Byrama a útočníka Jordana Greenwaye do Chicaga Blackhawks. Výměnou za to Buffalo získalo čtvrtou volbu letošního draftu, výběr číslo 45 ve druhém kole a defenzivního univerzála Louise Creviera.
Kekäläinen k tomuto kroku sáhl kvůli smluvní nejistotě kolem Byrama. Tomu zbývá poslední rok z kontraktu na 6,25 milionu dolarů, po kterém se stane nechráněným volným hráčem (UFA). Byram loni v létě odmítl podepsat s Buffalem dlouhodobou smlouvu a najal si hráčského agenta Darrena Ferrise, který je známý tím, že své klienty tlačí právě na volný trh.
Vzhledem k tomu, že má Byram zájem o větší roli, než jakou mu Sabres mohli za Rasmusem Dahlinem, Owenem Powerem a Mattiasem Samuelssonem (kteří už mají dlouhodobé megakontrakty) nabídnout, rozhodlo se Buffalo zpeněžit jeho hodnotu. Byram má totiž za sebou životní ročník s kariérními maximy 11 gólů a 42 bodů, ke kterým přidal sedm bodů ve 13 zápasech play-off.
Pro Sabres znamená zisk čtvrté volby obrovskou strategickou výhodu. Tento pick může Kekäläinen využít buď přímo na draftu, kde by mohl cílit na nejlepšího centra Vigga Björcka nebo špičkového obránce Chase Reida, nebo ho obratem obětovat v dalším velkém trejdu. Sabres totiž naléhavě potřebují řešit útok, protože křídelník Alex Tuch je bez smlouvy a 1. července pravděpodobně zamíří otestovat volný trh.
Čtyřka draftu tak představuje extrémně silnou obchodní měnu, s níž může být Buffalo ve hře o jakoukoliv dostupnou hvězdu. Sabres navíc museli vyřešit uvolnění Greenwaye a jeho čtyřmilionového platu, což týmu v platové tísni poskytne potřebný kyslík. Greenway sice plnil solidní roli ve čtvrté lajně a na oslabení, ale v posledních dvou letech ho brzdily opakované operace kýly.
Defenzivní díru po Byramovi bude Buffalo lepit složitě; klub sice nedávno poslal Michaela Kesselringa do San Jose, aby se posunul z 27. na 20. pozici v draftu, ale obránci jako Zach Metsa, Conor Timmins či Ryan Johnson profilově pasují spíše do třetího páru. Nová posila Louis Crevier však za sebou má v Chicagu průlomový rok, kdy se z pozice sedmého beka vypracoval v jednoho z nejspolehlivějších hráčů.
Generální manažer Chicaga Kyle Davidson naopak získal přesně to, co jeho organizace v probíhající přestavbě zoufale potřebovala, tedy zkušenou defenzivní stabilitu. Blackhawks v závěru minulé sezony nasazovali šest mladých obránců naráz a Byram jako levoruký, skvěle bruslící a tvořivý bek ideálně doplní jejich pravou stranu, kde figurují Arťom Levšunov a Sam Rinzel. Byram navíc okamžitě vyřeší palčivý problém na přesilové hře.