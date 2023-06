Cíl? Přinést Stanley Cup do MSG, hlásí odhodlaně Laviolette

Většina fanoušků New York Rangers se s ním nemohla ztotožnit. Nicméně, budou muset. Peter Laviolette je oficiálně koučem Blueshirts a v úterý nastoupil poprvé v této roli před novináře. Neschovával se za fráze. Ví, jaký úkol před ním stojí.

„Máme opravdu dobrý tým a opravdu dobré hráče,“ řekl úvodem. „Já a můj realizační tým budeme neúnavně pracovat na dosažení společného cíle, kterým je přinést Stanley Cup do New Yorku."

Osmapadesátiletý kouč, který nastupuje do své šesté trenérské funkce v NHL, nechodil po špičkách. Ví, že cokoliv menšího, než zisk slavné trofeje, bude bráno jako neúspěch.

„Je to o bojovnosti, soutěživosti a odvaze,“ řekl. „Právě tyto aspekty a dřina navíc dělá rozdíly.“

Toto poselství zaznělo v úterý v tréninkovém centru MSG, kde Laviolette vychválil šikovnost hráčů na soupisce, ale zároveň dodal, že se Rangers musejí stát tvrdším týmem.

„V tomto týmu je spousta dovedností a talentu, od brankáře přes zadní řady, až po útočníky,“ pokračoval. „Musíme to brát, jak to je. Týmy, které vyhrávají poháry, mají v týmu šikovné hráče, kteří rozhodují zápasy, nicméně když se teď díváte na zápasy play off, je to jen připomínka toho, že tohle nestačí.“

Neubránil se pocitu, který měl už předchozí trenér Gerard Gallant, a sice, že tito Rangers potřebují méně kliček a více odhodlání. Podle něj je to nezbytný krok k tomu, aby se z týmu v play off stal tým vítězů.

„Nemyslím si, že je to něco, co jde řešit slovy,“ dodal. „Myslím, že to musíte trénovat a dostávat do sebe každý den. Musí se to stát zvykem. Musí se to stát vaší identitou a musí to začít už na tréninkovém kempu. Když to máte a máte i šikovné ruce, vyhráváte Stanley Cupy.“

Pro Laviolettea to bude již šesté trenérské angažmá, ale teď to bude v jediném týmu NHL, za který kdy hrál. Bývalý obránce nastoupil ve 12 zápasech za Rangers v sezóně 1988/89.

„O svých dvanácti zápasech v NHL jsem nikdy moc nepřemýšlel,“ řekl. „Spíš o sobě přemýšlím v rámci 25 let mé trenérské práce. 36 let jsem u hokeje, z toho jen malý kousek jsem hrál v NHL. Ale právě tady, tady v New Yorku, začala moje cesta NHL. Takže to, že jsem tady zpátky, pro mě hodně znamená. Jsem hrdý, že jsem dostal tuto šanci.“

Share on Google+