Cíle superhvězd Oilers? Draisaitl chce zaútočit na Selke Trophy, McDavid dát 60 gólů

20. září 14:00Tomáš Zatloukal
Stanley Cup. To je samozřejmě ten největší motor pro edmontonská čísla 29 a 97. Kolektivní úspěch, ten upřednostňují nade vše. Ostatně, trofejí už Connor McDavid a Leon Draisaitl vyhráli spousty, smlouvy mají luxusní, po individuální stránce dosáhli prakticky všeho... Ale přece jen, i tak musí mít osobní mety, extra palivo, co je pohání při trénincích. V rozmezí týdne na toto téma oba promluvili. Možná už jste slyšeli, že McDavida láká všem ukázat, že jeho 64gólová sezona nebyla ojedinělým výstřelkem. A co Draisaitl?
"Zažil jsem ročník, kdy jsem udělal sto asistencí, i takový, kdy jsem překonal metu 50 branek. A říkám si, že skórování mám o trochu radši. Rád bych zase zaznamenal těch 50, možná 60 tref," říká McDavid.
Podobně si kdysi vytyčil za cíl častěji skórovat další kanadský idol Sidney Crosby a všichni víme, jak to dopadlo... Ziskem Richardovy ceny.
Jednoduše jde o hráče s tak vysokou úrovní dovedností, že si prakticky mohou vybrat, v čem zrovna budou dominovat. Stačilo, aby McDavid jen vyjádřil svůj záměr, že bude pálit víc, a hned vystřelil mezi favority na zisk "Rakety".
Do stejného ranku plejerů patří i Draisaitl, druhé eso Oilers.
Jeho osobní výzva?
Na rozdíl od edmontonského kapitána neukázal směrem dopředu, ale dozadu. Poměrně zajímavý kontrast... Moc rád by ještě zlepšil své napadání a obrannou činnost. Tak aby se zařadil mezi favority na zisk Selkeho trofeje.
Ne že by si hokejová veřejnost jeho kvalitní práce při hře bez kotouče nevšímala už teď... vždyť byl v letošním hlasování šestý!
Rád by ale dopadl ještě lépe. "Chtěl bych být mezi adepty na vítězství. Je tu samozřejmě spousta věcí, na kterých budu muset zapracovat, případně se je naučit, zároveň toho ale už teď docela dost zvládám na slušné úrovni. A chci se ještě zlepšit."
Povede se mu ukončit nadvládu Saši Barkova, který slavil během posledních pěti sezon třikrát?
Má na čem makat.
Analytické údaje ho neřadí v uměním obranářském mezi špičku, třeba podle defenzivních branek oproti náhradě (statistika, která kvantifikuje celkový obranný přínos hráče pro svůj tým ve srovnání s hypotetickou hráčskou náhradou) je 140. forvardem v NHL.
Barkovovi patřilo v minulém ročníku šesté místo. Vládl Sam Reinhart.
V tomto směru je tedy potřeba se stát skokanem roku, aby se Draisaitl vyhoupl mezi finalisty. Ale u generačních talentů není nic nemožné, jak už opakovaně ukázala historie.
