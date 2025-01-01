NHL.cz na Facebooku

NHL

Činachov změnil názor a je otevřený setrvání v Columbusu, zájem ale stále mají Edmonton a Chicago

23. září 16:00

Jakub Ťoupek

Na konci uplynulé sezóny si Jegor Činachov vyžádal trejd pryč z organizace Blue Jackets. Ruský útočník byl během svých čtyř sezón v NHL sužován zraněními, včetně vynechání 40 zápasů v minulé sezóně kvůli zranění zad. V 30 zápasech zaznamenal sedm gólů a 15 bodů. Ve smlouvě mu zbývá ještě jedna sezóna. A byl připraven udělat krok jiným směrem.

Na začátku tréninkového kempu ale přišly zprávy přímo z kabiny, že je Činachov otevřen setrvání v týmu. Ačkoli Činachov a jeho zástupci oficiálně neoznámili, že stáhli jeho žádost o výměnu, je to doslova opak toho, co řekli v polovině července. 

V červnu ruský útočník přiznal: „Během sezóny jsem měl s trenérem nějaké nedorozumění. Nyní bych byl rád, kdyby k výměně došlo. Rád bych se přestěhoval na jiné místo. Vrátím se do Ruska? Dokud budu moci hrát v NHL, budu se zde dále rozvíjet.“ 

Není pochyb o tom, že bývalý výběr v prvním kole zatím v Columbusu nesplnil očekávání. Od té doby, co se stal plnohodnotnou součástí týmu v sezóně 2021-22, zaznamenal Činachov v dresu Blue Jackets 34 gólů a 71 bodů ve 175 zápasech.

Pokud se jeho hra v obrané fázi rapidně nezlepší, rodák z Omsku bude nejlépe využitelný v roli jednoho ze šesti nejlepších hráčů, kde jeho spoluhráči budou schopni nést odpovědnost za celou útočnou řadu. Po příchodu Charlieho Coyla a s Boonem Jennerem, který je na začátku sezóny v plné kondici, není jasné, zda vůbec tuto příležitost dostane.

Jak uvedl na samém začátku tréninkového kempu, je zřejmé, že on a Evason se dohodli na přijatelném kompromisu. Ať už bude jeho nedostatek času na ledě při hře v rovnovážném stavu kompenzován dodatečným časem při přesilovkách, nebo sám hráč sníží svá vlastní očekávání, bude reálné, že rok začne v dresu Blue Jackets.

I přesto jsou zde ale supi, kteří kolem něj krouží. Seznam možných nových destinací se zúžil na dvě možné. V údajném rokování o trejdu je Chicago a Edmonton. Pořizovací náklady by pro Edmonton byly jako vždy obtížné. Své místo by mu ale mohli uvolnit Adam Henrique nebo Mattias Janmark, které by mohli Oilers poslat na druhou stranu. 

U Chicaga je to jiná pohádka. Spousta mladých talentů a výběrů v draftu. U Blackhawks se jeví reálněji varianta výměny při trade deadline. Pokud by byl Columbus na hraně postupu, a Činachov by nebyl ústřední postavou, mohl by zkusit získat například Sama Laffertyho, nebo dokonce Burakovskyho, za kterého by zaplatili právě mladším Rusem. 

Právě období mezi sezónami může přinést mnoho změn a vzhledem k tomu, že Činachov je údajně ochoten zůstat a on i Evason jsou na stejné vlně, mohlo by to pro tým znamenat velký pokrok. Rozhodně má potenciál stát se skvělým hráčem první útočné řady Blue Jackets, takže by to nakonec mohl být ten nejlepší scénář.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Jsem stoprocentně připravený. Doufám, že co se stalo, už patří do minulosti, hlásá uzdravený Chytil

23. září 15:00

Pastovy zdravotní trable? Má zánět kolenní šlachy, odehrál s ním už minulou sezonu

23. září 14:00

Rvu se o flek: Může být Matěj Blümel náhradou za Jakea DeBruska?

23. září 11:30

Ne tak rychle? Hvězda Vegas sice přerušila kariéru, ale bojuje

23. září 9:30

nhl.cz doporučuje

Legenda hlásí konec. Kopitar po sezoně ukončí kariéru

19. září 10:30

Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00

Sweeney k vyhlídkám Bruins: Starého kápa jsme se zbavili, nového zatím nemáme

10. září 12:00

Preview: Detroit chce konečně projít do play-off. Posílil Yzerman dostatečně?

9. září 17:10

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.