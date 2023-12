Čisté konto a výměna? Okolo Vejmelky se prý sbíhají zájemci

Karel Vejmelka byl v Arizoně v posledních týdnech odstaven do role dvojky. Ne snad, že by chytal zle, nicméně jeho kolega Connor Ingram chytal výtečně. Možná i proto se kolem českého gólmana zase začaly rojit spekulace.

Ačkoli je Karel Vejmelka spokojen se svou rolí v Arizoně, mohl by se stěhovat. Podle Kevina Weekese, analytika ESPN, se o Vejmelku zajímá několik týmů, které hledají posily do branky.

„Vejmelka si to v Arizoně užívá. I tak se o něj ale zajímá hned několik týmů, které chtějí vylepšit brankoviště. Jeho smlouva mě velkou hodnotu, pro většinu týmů je velmi fér,“ píše na svém účtu Weekes.

Vejmelka má kontrakt pro tuto a příští sezónu ve výši 2,725 milionu dolarů.

Není to poprvé, co se Vejmelkovo jméno objevilo v jednáních o výměně. Elliotte Friedman před několika dny v pořadu Jeff Marek Show poznamenal, že trenér Tourigny řekl, že toho moc nenatrénoval a že se po něm poohlížely některé týmy.

Kromě toho Frank Seravalli ve svém článku o možných výměnách z konce listopadu pro Daily Faceoff naznačil, že by o gólmana mohli mít zájem Edmonton Oilers. Seravalli zdůrazňoval Vejmelkova předchozí působivá čísla, přestože chytal za trápící se obranou Coyotes, což z něj činí atraktivní volbu pro potenciální nápadníky.

Co takhle Carolina? Její Antti Raanta byl v sobotu umístěn na waivers a začíná se mluvit o tom, že by tam Vejmelka zapadnul.

Svým zájemcům se pak připomenul v noci na neděli, kdy 28 zákroky vynuloval Buffalo. „Spoluhráči hráli skvěle do obrany, před bránou si počínali skvěle. Jako tým jsme odvedli skvělou práci,“ chválil spoluhráče po utkání.

Vejmelka si připsal páté čisté konto v kariéře a první od 26. ledna, kdy vyhrál 5:0 proti St. Louis.

"Chce chytit formu, tohle pro něj byl krok dobrým směrem," řekl trenér Coyotes Andre Tourigny.

Ten ukázal na Ingrama v devíti z předchozích deseti zápasů. I proto, že Vejmelka nevyhrál v osmi zápasech po sobě od 21. října.

"Bylo to pro mě docela těžké," řekl Vejmelka o tomto období. "Snažil jsem se být pozitivní a zůstat v klidu, nebylo to snadné, ale to k tomu patří. Mezi vítězstvími byla dlouhá doba, takže tenhle pocit je pro mě teď skvělý."

