Čistka bez hvězd. V Chicagu se otevírají dveře mladým, volno nechávají záměrně

7. srpna 12:00David Zlomek
Před rokem zavalili trh a podepsali spoustu hráčů se solidním jménem. Chicago Blackhawks tehdy chtěli obehnat Connora Bedarda partou zkušených veteránů a výsledkem bylo aspoň mírné zlepšení. O devět bodů nahoru. Nic zásadního, ale o něco lepší než ostudných 52 bodů ze sezony 2023/24.
Jenže letos? Naprostý obrat. V momentě, kdy měli víc než 20 milionů dolarů volného místa pod platovým stropem, Blackhawks prakticky stáhli ruce z trhu. Do týmu dorazili jen dva hráči: Andre Burakovsky výměnou ze Seattlu a Sam Lafferty jako známá tvář z volného trhu. A tím to prakticky končí.
„Burakovsky byl cílená výměna, Lafferty pak spíš reakce na vývoj trhu,“ vysvětlil generální manažer Kyle Davidson v rozhovoru pro NHL.com. „Krátkodobý kontrakt, flexibilita, žádné blokování mladých hráčů.“
V tom je totiž jádro celé strategie. Chicago letos vsází na interní konkurenci. Žádní další hráči na jedno použití. Davidson chce uvolnit cestu mladým a neplýtvat místem pro hráče, kteří tým nikam neposunou. „Nechtěli jsme přivádět hráče, kteří by stáli v cestě mladým klukům, o kterých si myslíme, že už jsou připravení.“
Nicméně není to o tom, že by najednou každý teenager v systému Blackhawks měl vstupenku do NHL. Davidson to říká jasně: „Teď máme tolik mladých hráčů, že pro všechny ani není místo. Budou mezi sebou muset bojovat, držet se navzájem pod tlakem. A věřím, že někteří z nich jsou připraveni převzít roli a ovlivnit tým pozitivním směrem.“
Je to risk? Možná. Ale zároveň je to poprvé za poslední roky, kdy má tahle organizace přirozeně našlapaný systém. Bedard, Nazar, Korchinski – to je základ. Ale za nimi čekají Sam Rinzel, Artyom Levshunov, Oliver Moore, Nick Lardis, Ethan Del Mastro nebo Colton Dach. Všichni připravení minimálně na přípravu v prvním týmu.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.