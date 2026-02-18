Čistka v New Jersey. Manažer chystá výměny, v bezpečí není nikdo

18. února 15:30David Zlomek
Jakmile 22. února skončí olympijské zmražení soupisek, generální manažeři v NHL budou mít opět volné ruce k obchodování a v New Jersey se zřejmě chystají velké věci. Podle důvěryhodných zdrojů z ligového zákulisí webu RG.org plánuje generální manažer Devils Tom Fitzgerald provést zásadní výměnu, která má jediný cíl: pořádně zatřást kabinou a probrat hráče z letargie.
Fitzgeraldovi nejde jen o kosmetické úpravy. Chce udělat obchod, který okamžitě upoutá pozornost všech v šatně. Zdroj obeznámený se situací prozradil manažerovy úmysly poměrně jasně. Chce udělat výměnu, která samozřejmě zacelí díry v sestavě a zlepší tým, ale zároveň vyšle hráčům jasný signál: pokud nemáte ve smlouvě klauzuli o zákazu výměny, nejste v bezpečí.
Situace týmu je kritická. Do konce základní části zbývá pětadvacet zápasů a Devils ztrácejí na postupové pozice jedenáct bodů. Účast v play-off je v tuto chvíli spíše utopií. I když ani sám Fitzgerald nemá svou pozici jistou, stále se snaží mužstvo vylepšit, ať už pro zbytek této sezony, nebo s výhledem na tu příští.
Problémem se zdá být samotná skladba mužstva. S tímto jádrem týmu je evidentně něco špatně a všichni to tam moc dobře vědí, tvrdí zdroj zmíněného webu. Fitzgeraldova situace na trhu je specifická tím, že nemá k dispozici mnoho klasických hráčů na krátkodobou výpomoc, takzvaných rentals. Kromě Jevgenije Dadonova, Lukea Glendeninga a Zacka MacEwena nemá koho nabídnout, ale to paradoxně nemusí být překážkou. Mnoho manažerů totiž preferuje hokejisty s platnou smlouvou i na další roky.
V této souvislosti se nejčastěji skloňuje jméno Dawsona Mercera. O tohoto útočníka se prý zajímá celá řada klubů. Podle informací ze zákulisí sice Devils nutně nechtějí Mercera prodat, ale někdy je potřeba kabinu probrat tím, že vyměníte oblíbeného spoluhráče a cenného hokejistu. Jako příklad takového šoku může sloužit nedávná výměna mezi Buffalem a Ottawou, kdy se stěhovali Dylan Cozens a Josh Norris. Takový krok nikdo nečekal a pro oba týmy to byl budíček.
Zatím není jasné, s kým konkrétně New Jersey jedná, ale v kuloárech se šušká o tom, že Toronto a Edmonton se intenzivně snaží zrealizovat klasickou hokejovou výměnu typu hráč za hráče. Do hry se navíc vrací i spekulace kolem obránce Dougieho Hamiltona. Ten byl sice po zranění Lukea Hughese dočasně stažen z trhu, ale nyní se zdá, že je opět k mání.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.