Cítím se skvěle, hlásí Matthew Tkachuk před kempem

Poslední momenty letošního finále bojů o Stanley Cup Matthew Tkachuk sice zmeškal, na nadcházející ročník už je však připraven. Americký útočník by měl zasáhnout už do tréninkového kempu, který na Floridě začíná 21. září.

Matthew Tkachuk utrpěl během třetího finálového duelu proti Vegas zlomeninu hrudní kosti. I přes bolesti odehrál téměř 17 minut v dalším duelu, na poslední zápas sezóny už se však koukal pouze jako divák. Nyní je útočník Floridy zpět a je připraven na start nového ročníku.

„Cítím se skvěle. Bylo to velmi krátké léto, takové, jaké chci mít každý rok,“ přiznal Tkachuk. Sezóna totiž Panterům skončila až začátkem června. „Nejhorší načasování pro zranění bylo samozřejmě finále Stanley Cupu, ale na druhou stranu jsem po něm měl čas, kdy jsem nepřišel o několik měsíců herní činnosti, takže jsem měl léto na přípravu. Určitě jsem se v některých věcech zlepšil. Zranění mi umožnilo zapracovat na některých částech kondice a kondiční přípravy, která je momentálně v nejlepší možné formě. Zlepšil jsem se právě v síle, což byl můj cíl.“

Zavzpomínal ale i na následky osudného hitu, který schytal od Keegana Kolesara: „Myslím, že jsem si uvědomil, že mě to nejvíc bolelo, když jsme vyhráli třetí zápas. Velkou část jsem vynechal, vrátil jsem se a vyhráli jsme v prodloužení. Po zápase jsem se procházel a normálně máte po vítězství lepší náladu, zvlášť v play off. Nezáleží na tom, co prožíváte, jste na vrcholu světa. A já byl napumpovaný, ale pořád jsem věděl, že mě půlka těla bolela. Věděl jsem, že něco není v pořádku.“

Čtvrtý duel by nejspíše ani neodehrál, kdyby mu nepomohl jeho bratr Brady a spoluhráči v kabině. Kapitán Ottawy přiznal, že to bylo opravdu šílené období. „Nebudu lhát, byla to ta nejšílenější věc, které jsem se kdy účastnil. Přiletěl jsem na ten zápas, protože jsem chtěl vidět finále Stanley Cupu. Matthew se ráno vrátil z ledu a vypadal hrozně. Říkal, že si musí jít zdřímnout. Pak mi zavolal, abych přišel nahoru a pomohl mu se zvednout z postele. Chvilku jsem na něj koukal, jestli si dělá srandu,“ popsal Brady. „Já ale opravdu nemohl vstát. Předtím jsem si kýchnul a myslel jsem, že umřu,“ sdělil Matthew.

„Bylo vidět, že má obrovské bolesti a když jsem mohl sledovat, že je schopen najít způsob, jak hrát v takovém stavu, byl jsem na něj opravdu hrdý. To, jak hrál, jak se snažil pracovat, to dokáže málokdo, obzvlášť s tou úrovní bolesti, kterou pociťoval,“ podělil se Brady Tkachuk.

Matthew Tkachuk odehrál v uplynulém ročníku v dresu Floridy 79 zápasů základní části, v nich zapsal 109 kanadských bodů. Byl sedmým nejproduktivnějším hráčem základní části. V play off si připsal ve 20 duelech 24 bodů. Na podzim začne svou osmou sezónu v NHL.

Kádr Floridy však bude zkraje nového ročníku oslaben. Na operacích byli v létě Aaron Ekblad a Brandon Montour, trápily je problémy se zraněním ramene. Tkachuk si dokonce myslí, že se bez nich tým bude muset obejít minimálně do Vánoc.

Share on Google+