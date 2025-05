Co bude dál? Capitals chtějí omlazovat, ale nevylučují ani ostré lokty na trhu

Washington Capitals udělali v sezoně 2024/25 výrazný krok vpřed. Po roce, kdy se do play-off dostali jen těsně, letos zakončili základní část s bilancí 51–22–9 jako nejlepší tým Východní konference a poprvé od roku 2018 postoupili do druhého kola play-off.

Základ úspěchu podle vedení organizace vznikl už během loňského léta, kdy Capitals po krátké účasti ve vyřazovací části výrazně obměnili kádr. Třetina mužstva byla nahrazena a klub se vydal směrem k omlazení. Bývalý generální manažer a současný prezident hokejových operací Brian MacLellan v pondělí uvedl, že podobně rozsáhlé změny se letos neplánují.

„Loni jsme měli v sestavě několik velkých mezer, které jsme potřebovali zaplnit,“ řekl. „Letos je těch děr méně. Mladí hráči se zlepšují a někteří z nich jsou připraveni udělat další krok. Musíme proto nechat prostor pro další růst a vývoj. Možná přidáme jednoho nebo dva hráče, ale nebude to jako minulý rok.“

Capitals mají podle projekcí k dispozici přibližně 8,6 milionu dolarů pod platovým stropem. Vzhledem k tomu, že se strop zvýšil o 7,5 milionu dolarů, očekává se letos velmi konkurenční trh s volnými hráči. Generální manažer Chris Patrick upozornil, že ceny na trhu by mohly výrazně vzrůst. „Určitě budeme všechno pečlivě vyhodnocovat,“ uvedl. „Myslím, že když se rozhodneme pro nějaký větší krok, bude to skutečně velký tah. Vzhledem k rostoucímu platovému stropu se do utrácení pustí víc týmů a ceny mohou být opravdu vysoké. Viděli jsme to už při uzávěrce přestupů a něco podobného očekávám i teď."

Patrick zároveň nevyloučil možnost, že by Capitals mohli vyměnit svůj výběr v prvním kole draftu (27. místo). „Musíte být otevření všem možnostem. Budeme se snažit být kreativní,“ řekl.

Cílem zůstává pokračovat v omlazování kádru. Washington loni snížil průměrný věk týmu z 30,0 na 29,5 roku, čímž klesl z druhého nejstaršího týmu v lize na jedenáctý. MacLellan uvedl, že tento trend bude pokračovat. „Jsme připraveni být agresivní, ale hlavním cílem zůstává omlazení kádru. Posouváme se od staršího, zkušeného týmu k mladšímu a tento proces bude pokračovat i dál. Během příštích dvou let chceme do týmu postupně zapracovat mladé hráče. V ideálním případě to doplníme jedním nebo dvěma kvalitními posilami – ať už přes trh s volnými hráči, nebo výměnou.“

Na otázku, které oblasti tým plánuje během léta posílit, Patrick odpověděl, že by chtěl zlepšit třetí formaci a zároveň doplnit sestavu o šikovného ofenzivního hráče. Třetí útok podle něj během sezony zaostával, a to i přes návrat Larse Ellera do středu útoku.

Možností je podle Patricka i přesun Connora McMichaela zpět na jeho přirozenou pozici centra, čímž by se mohla mezera vyřešit interně. Zároveň připustil, že příchod hráče s vyšším individuálním talentem by pomohl vyvážit stárnoucí jádro týmu. „Budeme tento týden s týmem scoutingu a analytiků mluvit o tom, co přesně hledáme,“ uvedl. „Určitě by bylo skvělé přidat do sestavy dalšího technického hráče. Stejně tak by nám prospěla spolehlivější třetí formace.“

