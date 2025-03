Co bude s drsňáky? O Taneva je zájem, Columbus toho svého nepustí

Uzávěrka přestupů se blíží a kluby po celé lize horečně zvažují své možnosti. Každý generální manažer má plné ruce práce s hledáním posil, které by mohly rozhodnout o úspěchu v play-off. Mezi hráči, kteří by mohli změnit dres, se v posledních dnech často skloňuje jméno útočníka Seattlu Kraken Brandona Taneva. O jeho služby údajně stojí jak favorité na Stanley Cup, tak týmy na hraně postupu do vyřazovacích bojů.

Dobře informovaný novinář Pierre LeBrun naznačil, že Tanev sice disponuje částečnou klauzulí o nevyměnitelnosti, ale pokud už by měl odejít, dává přednost týmu s reálnou šancí na titul.

Pokud by se žádný obchod nerealizoval, mohl by v létě jako volný hráč zamířit například do Ottawy. Tanev, který byl do Seattlu vybrán v rozšiřovaícím draftu 2021 z Pittsburghu, odehrál za Kraken 236 zápasů a nasbíral 83 bodů.

S blížícím se koncem jeho šestiletého kontraktu na 21 milionů dolarů je jeho odchod stále pravděpodobnější.

Zatímco se spekuluje o Tanevově budoucnosti, jiný hráč na trhu zřejmě nebude. Mathieu Olivier z Columbusu se podle Darrena Dregera z TSN na seznamu potenciálních trejdů neobjeví, protože s Blue Jackets jedná o nové smlouvě. "Je to prakticky vyloučeno," napsal Dreger.

Olivier je důležitou součástí týmu a Columbus se jej údajně nehodlá vzdát. Osmadvacetiletý útočník si v této sezóně připsal 11 gólů, 20 bodů a nasbíral 99 trestných minut. Blue Jackets se navíc drží v boji o play-off, což by vzhledem k letitému suchu a neúspěchům byl pro organizaci velký úspěch, se kterým se v tomto ročníku prakticky nepočítalo.

Columbus ale stále řeší otázku budoucnosti obránce Ivana Provorova, který se blíží ke konci smlouvy. Bývalý hráč Philadelphie patří mezi nejvytěžovanější hráče týmu a jeho výměna by mohla být klíčovým tahákem před uzávěrkou přestupů.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+