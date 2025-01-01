Co bude s Kämpfem? Český útočník je mimo sestavu, v Torontu nejspíš nezůstane

3. října 7:25Jan Šlapáček
V NHL jakožto nedraftovaný borec odehrál během devíti let přes pět stovek zápasů. Mezi nejlepšími si vybudoval pověst defenzivního specialisty, pyšní se titulem mistra světa. V poslední době však český útočník David Kämpf bojuje s konkurencí v sestavě Toronta Maple Leafs a zdá se, že se cesty kanadského celku s chomutovským odchovancem, který za Leafs hrál poslední čtyři roky, rozejdou.
Své místo v sestavě Kämpf neměl už loni, když v play off naskočil v jediném z celkem třinácti zápasů Toronta, chuť si pak nespravil ani na mistrovství světa, kde bruslivý centr doplnil český tým těsně před čtvrtfinále, které nedopadlo podle představ a poroučel se domů.
O půl roku později se situace moc nezměnila. Kämpf, který hrává primárně na čtvrtém, případně třetím centru, se do sestavy opět nevejde. Nabízí se tak trejd z Toronta někam, kde by dvojnásobný medailista ze světového šampionátu ještě našel uplatnění. Jenže... Vzhledem k vysoké gáží, kterou rodák z Jirkova na Chomutovsku pobírá (2,4 milionu dolarů ještě na další dvě sezony), se ostatní týmy ostýchají po Kämpfovi sáhnout.
Šance na to, že by český útočník zůstal v Torontu se jeví jako mizivé. A to i přes to, že se jeho výkony za Leafs dají označit za solidní (když tedy opět odhlédneme od vysokého platu, který pobírá). Situace se ještě zkomplikovala poté, co Toronto sáhlo v průběhu loňské sezony po Scottu Laughtonovi, který je Kämpfovým konkurentem v bottom six, o místo na soupisce se navíc rve i talent Easton Cowen...
Sám Čech ví, že není v jednoduché pozici... „Byl jsem připravený na cokoli, co přijde, samozřejmě. Přemýšlelo se o trejdu, ale nakonec nic nepřišlo. A já jsem tak v Torontu a jsem připraven ukázat to nejlepší, co ve mně je. Teď je to na vedení klubu,“ řekl Kämpf před časem pro The Athletic.
Už v průběhu léta přišel portál Editor in Leaf se třemi potencionálními týmy, kam by defenzivní specialista mohl z Toronta zamířit. Konkrétně padly nápady jako Pittsburgh (kde mimochodem šéfuje Kyle Dubas, který kdysi Kämpfa přivedl do Toronta a k tomu mu nasypal nyní tolik diskutovaný plat), Winnipeg nebo Chicago, kde před osmi lety Kämpf v NHL začínal, a nakonec zde strávil čtyři roky.
Vzhledem k tomu, že případná výměna zatím nedopadla, je tu ještě varianta, že by mistr světa z Prahy mohl projít waiver listem, i to se jeví jako reálná možnost.
Kämpf každopádně potřebuje hrát, sedět na tribuně je to poslední, co by potřeboval. Blíží se totiž olympiáda v Miláně. Zkušený centr sice patří mezi oblíbence Radima Rulíka, který nemá problém dát Kämpfovi na starosti i větší roli, než na jakou je zvyklý v NHL, nicméně pokud by až do února hrál minimálně, jeho šance na nominaci na ZOH by se rapidně snížily.
Pojďme se ale ještě krátce vrátit k Torontu. To je totiž zřejmě v kontaktu s Jevgenijem Kuzněcovem, třiatřicetiletým ruským útočníkem, který v NHL odehrál přes 800 zápasů a dal v nich 206 gólů. Loňský rok strávil někdejší Ovečkinův parťák v Petrohradu, nedávno pak podškrábl nový kontrakt s Magnitogorskem, nicméně objevují se zprávy, že by se rád vrátil do NHL. Podaří se?
