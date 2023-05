Co bude s poctivým pracantem? Noskovi v Bostonu končí smlouva

Do zámoří odcházel jako šikovný a produktivní útočník, nicméně tamní systémy a ho převychovaly na nedoceněného pracanta, jehož černá práce patří k nejlepším v lize. Tomáš Nosek v Bostonu odvedl kus práce, teď bude řešit budoucnost. Vyprší mu totiž kontrakt.

Nejdřív štace v Detroitu a na jeho farmě, kde patřil k nejproduktivnějším hráčům, pak přechod do Las Vegas, kde v nově vzniklém týmu plnil roli defenzivního specialisty se špetkou produktivity.

V roce 2021 mu ale vypršela smlouva a na trhu s volnými hráči si ho vybral Boston. V něm působil v posledních dvou sezonách, a to velmi úspěšně. I přes poslední zápasy, které přinesly velké zklamání.

„Je těžké to vůbec nějak popsat. Byla to jedna z nejhorších porážek, co jsem kdy zažil. Asi bude vůbec nejhorší hned za porážkou ve finále, když jsem byl s Vegas,“ smutnil Nosek. „Bude to bolet ještě dlouho, už s tím nic neuděláme. Nezbývá než se poučit z chyb, které se staly, být mentálně silnější.“

Je čas hledět dopředu. A zvlášť Nosek bude řešit budoucnost za chvíli, jelikož bude rokovat o nové smlouvě.

„Máme tu mezi sebou v kabině blízký vztah, kluci byli celou sezonu skvělí. Pokud bude šance tady zůstat, chtěl bych jí využít,“ přiznal. A otevřeně dodal: „Setrvat tu je moje priorita. Boston jsem si zamiloval, stejně jako moje rodina. Není to teď ale na mě, uvidíme, co se stane.“

Ani pro Boston nemá cenu, aby o takového hráče přišel. Nosek rozhodně nebude požadovat žádné extra peníze. A zrovna on je typem hráče, který si zaslouží každý dolar. Na ledě by nechal duši.

„Jestli mám něco vypíchnout, tak asi oslabení, což je moje práce,“ odpověděl na otázku, co se mu daří.

Bruins budou defenzivního specialistu potřebovat. Jeden elitní totiž s největší pravděpodobností skončí.

„Hned po zápase jsem Patricovi Bergeronovi poděkoval, že jsem měl možnost s ním hrát. Opravdu moc jsem se toho od něj naučil. Je to skvělý hokejista a ještě lepší chlap,“ smekl před legendárním spoluhráčem klobouk.

