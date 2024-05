Co dál? Není to na mně, brání se Keefe. Marner chce zůstat

Bude to opět téma léta. Toronto vypadlo a úspěch opět nedoručilo, a tak se hojně diskutuje o tom, jak bude tým vypadat v další sezoně. Setrvání Mitche Marnera se dá očekávat, smlouvu ještě má a těžko se bude měnit. Nikam se nežene ani trenér Sheldon Keefe.

Marnerovi zbývá jedna sezona do konce šestileté smlouvy na 65,358 milionu dolarů, kterou podepsal v září 2019. Doufá, že jeho budoucnost v Torontu je dlouhodobá.

"To by byl cíl," přiznal Marner. "Vyjádřil jsem lásku k tomuto místu, k tomuto městu. Samozřejmě jsem tu vyrostl. Začneme o tom teď přemýšlet a pokusíme se něco vymyslet."

Útočník se po příštím ročníku může stát nechráněným volným hráčem a v letošní sezoně nasbíral v 69 zápasech 85 bodů (26 gólů, 59 asistencí), ale v play off mlčel a byl pod obří palbou kritiky.

„Být v tomhle týmu pro mě znamená všechno," řekl Marner. "Láska, které se vám tady dostává od fanoušků, a pozornost, jakou vám věnují, se nedá srovnat s žádnou jinou."

Od pátého zápasu prvního kola v roce 2023 proti Tampě Bay vstřelili Maple Leafs ve 14 zápasech play off více než dva góly pouze jednou, a to ve druhém zápase letos. Jediná využitá přesilovka z 21 pokusů, tohle jde z části i za Marnerem, který má být hybatelem a mozkem ofenzivy.

"Je to na prd," pokrčil rameny Marner. "Je to pořád stejná bolest. Nikdy to není legrace, když končíte takhle brzy. Není to lehké."

Ofenzivu měl rozhýbat i trenér Sheldon Keefe. A i o něm se pochopitelně mluví. "Jsme tu od toho, abychom dosahovali výsledků, a těch jsme nedosáhli. Nenaplnili jsme očekávání a jako hlavní trenér za to přebírám odpovědnost," řekl.

Od 19. listopadu 2019, kdy nahradil Mikea Babcocka na pozici trenéra, dovedl Keefe Toronto v základní části k bilanci 212-97-40. V historii Maple Leafs mu patří páté místo v počtu vítězství.

I proto, když Brad Treliving loni v létě převzal funkci generálního manažera, jedním z jeho prvních kroků bylo podepsání dvouleté smlouvy s Keefem, která platí do konce sezony 2025/26. Po dalším předčasném konci v play off se však očekává, že by mohly přijít změny.

"Pracuji v trenérské branži a v trenérské branži nemůžete rozhodovat o své pozici," řekl Keefe. "Tohle neovlivním, jde to mimo mě. Ale velmi si věřím. A miluji trénování Toronta."

