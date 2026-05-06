Co dál v Minnesotě? Šéf po vyřazení chystá obrovský podpis, podržel kouče

19. května 14:30David Zlomek
Generální manažer Minnesoty Wild Bill Guerin neskrýval obrovské zklamání po vyřazení od Colorada v pěti zápasech. Ačkoliv Wild v prvním kole zlomili letité prokletí proti Dallasu, stopka ve druhém kole manažera tvrdě zasáhla. „Tahle porážka bolí ze všeho nejvíc, protože si myslím, že tu byla reálná šance dokázat něco speciálního,“ přiznal Guerin.
Hlavní příčinou neúspěchu byla podle něj ztráta tváře a herní nekonzistentnost. „Když hrajeme naši hru, když děláme věci, které dělat máme, jsme velmi, velmi těžko k poražení. Máme hrát hru, pro kterou jsme postaveni. Ne hru, kterou chcete hrát, ale hru, kterou potřebujeme hrát,“ hřímal Guerin s tím, že ve čtvrtém duelu předvedl tým po skvělém třetím zápase kompletní otočku o 180 stupňů.
Navzdory kritice zvenčí však rezolutně podpořil hlavního trenéra Johna Hynese: „Myslím, že John odvedl skvělou práci. Víte, že Johnovi a tomu, jak pracuje a funguje, nesmírně věřím.“
Kromě hodnocení týmu musel Guerin řešit také nečekané komplikace v brankovišti. Filip Gustavsson totiž v nejbližších dnech podstoupí operaci kyčle a jeho start do nové sezony je v ohrožení. To by mohlo výrazně změnit plány ohledně případné výměny mladého Jespera Wallstedta za elitního centra, po kterém Wild touží. Guerin se však odmítá vymlouvat a vzkazuje, že se nehodlá jen nečinně dívat: „Vždycky se najde způsob. Vždycky se dá domluvit nějaká výměna.“
Jestli ale v Minnesotě existuje jedno téma, které v létě zastíní všechna ostatní, je to podpis nové smlouvy s hvězdným obráncem Quinnem Hughesem. Ten přišel v prosinci z Vancouveru a Guerin má o jeho budoucnosti absolutně jasno. „Quinna jsme si zamilovali. Má obrovský vliv, je neskutečně soustředěný. Líbí se mu tu a já jsem nadšený, že ho tu máme. Jeho vliv na náš tým byl neuvěřitelný. Ano, je to priorita číslo jedna,“ vyhlásil Guerin na adresu elitního obránce.
Sám Hughes prodloužení v Minnesotě vyhlíží velmi optimisticky. „Opravdu se mi tu líbí. Miluju tenhle tým, město i fanoušky. V téhle šatně je výjimečná skupina kluků. Rozhodně bych byl otevřený tomu tady podepsat dlouhodobou smlouvu,“ potvrdil Hughes.