Co dál? V Minnesotě to miluju, ale smlouva je na agentovi, říká Kaprizov

V Minnesotě se blíží klíčové léto. A zatímco vedení klubu otevřeně říká, že udělá vše pro to, aby si svou největší hvězdu pojistilo i na další roky, Kirill Kaprizov na konci sezony ukázal, že si život v týmu i městě skutečně oblíbil.

„Je to práce pro agenta, uvidíme. Ale mám to tady rád. Všechno tady je fajn,“ řekl útočník, který bude moci od 1. července oficiálně vyjednávat o nové smlouvě. „Je to všechno o vítězství, ale jinak… tady je mi dobře.“

Kaprizov má před sebou poslední rok současného kontraktu s platem 9 milionů dolarů, a jeho další smlouva by mohla být jednou z největších v historii NHL – nejen mezi křídly. Od doby, co podepsal v roce 2021, se totiž zařadil mezi absolutní ofenzivní elitu ligy. Jen málokdo boduje pravidelněji – jeho průměr 1,27 bodu na zápas ho řadí vedle hráčů jako Matthews nebo Marner.

Letos ho na čas vyřadilo zranění, které vyžadovalo operaci, přesto v play-off znovu ukázal, proč je pro Wild nepostradatelný – v šesti zápasech dal pět branek a nasbíral devět bodů. Série s Vegas byla těsná, rozhodovaly detaily, dvě porážky přišly v prodloužení. A i Kaprizov cítil, že tentokrát tým sahal po něčem větším. „Když vypadnete hned v prvním kole, je to frustrující. Ale budeme silnější. Chci mít dobré léto, dobře potrénovat. A znovu být připravený,“ řekl.

Jeho spoluhráč Mats Zuccarello, který by také mohl podepsat novou smlouvu, si myslí, že Wild měli na postup. „V některých zápasech jsme byli lepší. Bez urážky, ale měli jsme to zvládnout více než oni.“

Zatímco u Kaprizova se očekává, že klub udělá vše pro prodloužení, budoucnost Zuccarella zůstává otevřená. „Ještě se rozhodnu. Chci hrát, ale musí to dávat smysl. Musím se cítit, že na to pořád mám.“

Z jiného úhlu se na svou roli díval Marco Rossi. Po silné základní části (24 gólů, 60 bodů) čekal větší důvěru, ale v play-off skončil na čtvrté lajně. I on mířil otázky na budoucnost k agentovi, ale nepopíral zklamání. „Bylo to těžké. Ale naučil jsem se, že musím respektovat rozhodnutí trenéra. Mluvili jsme o tom otevřeně. Neřeknu více, ale respekt je základ.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+