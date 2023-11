Co je s Perrym? Nikdo neví, Chicago ohledně jeho absence mlčí

Zatím to prochází trochu bez povšimnutí, nicméně situace je to při nejmenším zvláštní. Corey Perry momentálně nehraje, není ani na lavičce. Zranění, osobní problémy? Nikdo neví. Chicago, kde zkušený borec působí, zatím mlží.

Poté, co vynechal středeční zápas, Perry ani nebruslil s týmem na čtvrtečním tréninku ve Fifth Third Areně v Chicagu.

Blackhawks zatím neposkytli žádné vysvětlení Perryho absence v týmu kromě toho, že je to výsledkem rozhodnutí organizace, což může znamenat téměř cokoliv. Hlavní trenér Blackhawks Luke Richardson po čtvrtečním tréninku také nenabídl žádné aktuální informace.

"Chtěl jsem jen začít tím, že vím, že máte otázky ohledně toho, že Corey Perry včera večer nehrál a dnes se nezúčastnil tréninku, ale v tuto chvíli to necháme v organizaci interně," řekl Richardson ve čtvrtek novinářům. "Nebudu schopen odpovědět na další otázky týkající se této záležitosti."

Osmatřicetiletý Perry je s devíti body (čtyři góly, pět bodů) v 16 zápasech na začátku základní části na třetím místě v bodování Blackhawks. Kromě toho přinesl do kabiny zkušenost a klid.

Blackhawks získali Perryho 29. června z Tampy Bay a následně s ním podepsali roční smlouvu na 4 miliony dolarů.

Útočník Blackhawks Nick Foligno při čtvrtečním dotazu novinářů na Perryho působení v týmu téměř jako by střídal budoucí a přítomný čas.

"Prostě víme, že s námi není," řekl Foligno. "Nedozvěděl jsem se žádné podrobnosti. Je to nešťastné, on je toho velkou součástí. Bude nám chybět."

Podobně jako Foligno se vyjádřil i nováček Blackhawks Connor Bedard, který rovněž poukázal na to, že hráči nemají přístup k mnoha podrobnostem o Perryho absenci.

"Nebudu se k tomu příliš vyjadřovat," pokrčil rameny Bedard. "Samozřejmě je to na nic, že tu není, ale zatím o tom nemáme příliš mnoho informací. Ale samozřejmě je velkou součástí týmu a je na nic, že tu dnes nemůže být."

