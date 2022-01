Co jsou ti lidi zač? Majitel Senators spílá vládě za prázdné arény

Čeho je moc, toho je příliš, píše Ottawa Sun. Zápasů bez diváků v kanadských městech přibývá, konkrétně v Ottawě chyběli i při posledním domácím utkání v sobotu s Anaheimem. Hráčům schází atmosféra, klub finančně krvácí. A nemíní to nechat jen tak.

Majitel Senátorů Eugene Melnyk řekl už v průběhu týdne novinářům, že hovořil se zástupci provinční vlády a naléhal na ní, aby povolila fanoušky v ochozech. „Je to smutné. Nevím, co jsou ti lidi zač, že přichází s takovými pravidly. Jsou dezinformovaní a na základě toho špatně rozhodují. Měli by s tím být konfrontováni a budou s tím konfrontováni,“ hřímal Melnyk.

V podobném duchu se vyjádřil klubový prezident Anthony Leblanc. „Beru i padesát procent, ale řeknu vám, že podle mého můžeme být na sto procentech. Máme na to vybavení, nejmodernější větrání. Můžeme ujistit každého, že jeho cesta na stadión i zpět bude bezpečná.“

„Hostili jsme utkání s patnácti tisíci lidmi a neměli jsme jediný záchyt šíření uvnitř zařízení,“ dodal.

Všichni návštěvníci v hale by měli být plně očkováni, to byl v Kanadě od začátku sezóny standardní požadavek. Leckde v USA jsou nároky ještě mírnější a haly jsou plné. „Pro limity není žádný důvod. Melnyk dá dohromady dokumentaci, kterou pošle premiérovi Dougu Fordovi, budou spolu mluvit,“ naznačil Leblanc. „Nežádáme nic zvláštního. Chceme jen, aby se na to ti lidé podívali a řekli, jestli to nedává smysl…“

LeBlanc dodal, že Melnykovy kontakty na Biovail Corp. (farmaceutická firma, kterou Melnyk založil a je jejím výkonným ředitelem) mu dává přístup k odborníkům. „Eugene to bere všechno striktně vědecky. Zaměstnává experty, s nimiž pracuje několik desetiletí. Má pohromadě argumenty, proč všechna ta nařízení nedávají z odborného pohledu absolutně žádný smysl.“

Podle klubových činovníků nemá logiku, aby budova o 70 tisících metrech čtverečních nesměla hostit jediného návštěvníka, když se v obchodech po přepočtu na metr tísní velké množství lidí. Ottawa samozřejmě není jediný klub, který s přísnými opatřeními bojuje. Týkají se dalších organizací NHL i jiných profesionálních sportovních soutěží. V Americe se přitom hraje před plnými ochozy, mnohde nejsou povinné ani roušky.

Ztráty budou obrovské, Leblanc je odhaduje až na sto miliónů. Už teď je kolem tisícovky zaměstnanců, jinak přítomných v hale během zápasů, na částečném úvazku. Brzo je nepůjde držet vůbec. „Týká se to nás, Toronto Maple Leafs, Toronto Rapters, AHL, OHL…“ bilancuje LeBlanc. „Tuhle vládu podporuju, ale některá její rozhodnutí nemají racionální základy.“

