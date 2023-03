Co není, mohlo být. Na Pastrňáka se vyptávali zájemci

S podpisem Davida Pastrňáka musel spadnout vedení Bostonu obří kámen ze srdce. Ikona organizace je podepsána na dlouhodobou smlouvu, krize zažehnána. Vše ale mohlo být úplně jinak. Medvědům však risk vyšel.

Jít do sezony s nepodepsanou hvězdou je vždy obří risk. Nikdy nevíte, kdy si hráč postaví hlavu a řekne, že s týmem prostě nepodepíše prodloužení smlouvy. Stačí se podívat třeba na Bo Horvata.

V podobné situaci se na podzim nacházel i Boston. David Pastrňák, budoucnost organizace, vstupoval do posledního roku své smlouvy. V té době navíc ještě nikdo netušil, jak moc bude Boston válet.

Regulérně tedy hrozilo, že by Pastrňák mohl vyčkat až do konce sezony, kdy by se s poděkováním s Bostonem rozloučil a pláchnul by bez náhrady.

Věděly to pochopitelně i ostatní týmy, které se rozhodly jednat. „Zájem tam byl obecně, ale vím o tom, že jeden tým se konkrétně zeptal, jestli by ho Boston vyměnil v průběhu sezony či po jejím konci,“ cituje portál Boston Hockey Now nejmenovaného činovníka NHL.

„Sezona byla teprve na začátku, tedy ještě před tím, než se z Bostonu stala mašina. Ale ano, týmům to leželo v hlavě a Bostonu se ptaly. Ten měl však vždy jednoznačně odmítavou odpověď,“ stojí dál v odpovědi.

To všechno už jsou jen kdyby. Zvlášť, když vezmeme v potaz, jakým typem člověka Pastrňák je. Jinými slovy, jeho odchod z Bostonu si dovedl představit málokdo.

Ostatně, on sám to po podpisu devadesátimilionové smlouvy potvrdil: „Ani jsem si to nepředstavoval.“ Pak ale přeci jenom připustil, že stát se mohlo cokoliv. „Vyjednávání se mohou rychle zvrtnout, takže při tom procesu musíte myslet na vše, ale jsem moc rád, že tu zůstávám.“

