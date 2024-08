Co není, mohlo být. Po Martinu Nečasovi toužila dvojice klubů

Všechno je pryč, spekulace mohou do šuplíků. Martin Nečas má po podpisu smlouvy klid na práci, kontrakt má nově na dva roky. Ještě, než se tak stalo, se ale řešilo, kam jinam by mohl zamířit. Podle zámořských novinářů měly eminentní zájem dva týmy.

Novinář Frank Seravalli prozradil, že snad největší zájem měl Winnipeg! Podle jeho zdrojů prý Jets nabídli Carolině Rutgera McGroartyho, Colea Perfettiho a volbu v draftu. „To očividně nestačilo, nebo Nečas nechtěl ve Winnipegu podepsat prodloužení smlouvy," dodal Seravalli.

Tohle by ale byl skutečně velký trejd. McGroarty je nadějným hráčem v systému Jets, v současnosti hraje za Michiganskou univerzitu v NCAA. Jeho jméno kolovalo ve zvěstech o výměně poté, co se objevily zprávy, že chce změnit prostředí. Ačkoli jeho touha po tom, aby hned dostával minuty v NHL, odradila mnoho týmů od toho, aby o něj usilovaly.

Naopak Cole Perfetti je efektivním mladým hráčem. Dvaadvacetiletý hráč nastoupil ve 140 zápasech NHL v kariéře a v této sezóně vstřelil 19 gólů a zaznamenal 38 bodů. I tak byl ale Perfetti v této sezoně mnohokrát vyřazen ze sestavy, a to i během play-off.

Nečas byl údajně také blízko tomu, aby se stal hráčem Buffala. Seravalli dodal, že Buffalo a Carolina měly na stole dohodu o výměně.

„Domnívám se, že Buffalo Sabres mělo připravenou dohodu o výměně Martina Nečase. S jistotou měli Hurricanes domluvenou výměnu s jedním týmem a Nečas s tímto novým týmem nechtěl souhlasit s podpisem smlouvy, a nakonec celou transakci zhatil," prozradil zkušený žurnalista.

Není známo, jaké byly detaily obchodu, ale zjevně se to Carolině nelíbilo. Nečas však jednoduše využil svého statusu RFA k ochraně svých zájmů. Pokud by se Buffalu podařilo mladého útočníka získat, byla by to pro něj velká posila.

Kdo ví, třeba za dva roky, až bude Nečas opět řešit svou budoucnost.

