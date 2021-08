Co? Neslyším! Vladař se o výměně dozvěděl na Spartě

V Bostonu rozehráli přestupové šachy. Odnesli to také někteří Češi. Kromě několikrát omílaného Davida Krejčího se stěhuje také brankář Dan Vladař. Ten po výměně míří na sever. Přesněji do Calgary, kde zabojuje o místo jedničky. Na nové angažmá se vyptával i u Jágra.

„Jo, o Calgary už jsem s ním mluvil,“ cituje Vladaře oficiální web organizace. „Do Kladna, kde je majitel, chodívám trénovat. Bývá tam často, takže jsme se po tréninku pobavili. Chválou nešetřil.“

„Pochopitelně jsem se ho jako první ptal na počasí,“ dodal s úsměvem mladý gólman s vědomím, že průměrná roční teplota se v Calgary pohybuje na hodnotě 3,6 stupně Celsia. „Říkal, že to ujde. Město je prý nádherné a kustodi skvělí. Chválil také přírodu kolem.“

Vladařova cesta do NHL nebyla vůbec lehká. V roce 2015 si ho na draftu vybrali Bruins, nicméně čtyři roky se plácal mezi farmou a nižší ligou. První šanci na nejvyšším levelu dostal Vladař v play off roku 2020, v uplynulé sezoně pak naskočil do pěti utkání NHL.

„Někdy to vyjde tak, že dojedete na kemp, jeden z gólmanů se zraní a rázem jste dvojka a máte šanci chytat. Tak to ale u mě nebylo,“ popisoval svůj zámořský příběh. „Změnilo mě to jako člověka. Pochopil jsem, že to není lehké. Pokud něco chcete, musíte tvrdě dřít. Nepřijde to hned, ale jednou se to vyplatí.“

Štace v Bostonu plná překážek a trpělivosti je za ním. Nyní je v organizaci, která po něm tvrdě šla.

„Dana jsme měli v merku už na tom draftu,“ říká Jordan Sigalet, šéf gólmanského oddělení Flames. „Hned nás zaujalo, že i přes svou velkou postavu se skvěle hýbe. Pak jsme začali zjišťovat, jaký je to člověk a co vše má za sebou. Vypadal perfektně.“

Trvalo to sice přes pět let, ale Plameny mají konečně svého gólmana. Zatím s ním počítají na místo dvojky, jedničkou bude s největší pravděpodobností Jacob Markstrom. I tak to ale vypadá, že by Vladař v Calgary měl dostávat pravidelnou nálož zápasů.

A bude doufat, že všechno půjde klidněji než okamžik, kdy se o výměně dozvěděl.

„Byl jsem na předkole Ligy mistrů na Spartě,“ povídal. „Do konce zbývala chvilka, když mi zavolal agent. Zvedl jsem to a on se mě zeptal, jestli nemám chvilku. Tak jsem řekl, že jo. Najednou mi říká, že jsem byl vyměněn. Kam? Ptal jsem se. Z ničeho nic měla Sparta šanci a na tribunách byl rachot. Řekl mi dvakrát jméno Flames, ale ani jednou jsem mu nerozuměl. Až pak.“

