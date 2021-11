Co pojí Rangers a Canadiens? Slabá produktivita “spasitelů“

Čekaly se od něj velké věci. Cole Caufield ve své premiérové sezoně uchvátil fanoušky a do letošního ročníku šel jako horký kandidát na trofej pro nováčka roku. Očekávání se však s realitou nesetkala a mladý Američan byl dokonce poslán na farmu. Už je ale zpátky v prvním týmu. Jak bude pokračovat?

Dvacetiletý borec zažil snové jaro. Vyhrál Hobey Baker Award, která se uděluje nejlepšímu univerzitnímu hráči, posléze ohromil i na tom nejvyšším levelu.

V základní části NHL dostal příležitost v deseti zápasech, v nichž si připsal pět bodů. Play off pak začal jako zdravý náhradník, nicméně jakmile se dostal do hry, byl k nezastavení. Nakonec ve vyřazovací části vstřelil čtyři branky a u osmi pomohl asistencí.

Nebylo tak divu, že se před letošní sezonou čekalo, že své výkony napodobí. Opak je však realitou. Sezonu sice Caufield začal v NHL, nicméně po deseti utkáních a jediné asistenci byl poslán na farmu.

„Potřeboval jsem si vyčistit hlavu, přijít na to, jak zase hrát dobře a jak být zase sebevědomý,“ řekl Caufield novinářům po svém návratu do Montrealu. „Vlastně jsem rád, že jsem tam šel. Potřeboval jsem se zase najít, trochu vydechnout a dostat se z tohohle rušného prostředí.“

Na číslech to ale zatím vidět není. Po návratu z Lavalu, farmy Canadiens, odehrál dvě utkání, avšak ani v jednom nebodoval. I tak si ale mladý střelec myslí, že je vše na dobré cestě.

„Do šancí se dostávám,“ pokrčil rameny. „Jsem spokojený s tím, jak na tom teď herně jsem. Musím se pořád snažit stejně.“

Stejný problém řeší v New Yorku. Ani jejich největší talent totiž neprodukuje tak, jak by měl. Ani zdaleka.

Alexis Lafreniere má letos na kontě pouhé čtyři branky, za celý listopad pak jeden jediný kanadský bod.

Vyrojily se tak myšlenky, jestli by pobyt na farmě neprospěl i jemu. Na ledě působí mnohdy ztraceně, navíc na kluzišti už netráví tolik času, kolik by sám chtěl. Co se listopadu týče, pouze jednou z devíti případů odehrál více než čtrnáct minut. Dvakrát byl jeho čas na ledě dokonce stlačen pod deset minut.

Možná by tak bylo minimálně na pováženou, jestli kanadského útočníka opravdu na chvíli neposlat na farmu, kde by dostal potřebný prostor k tomu, aby si díky větší roli navýšil sebevědomí.

