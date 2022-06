Co s ním? Martin Nečas je bez smlouvy, průlomový ročník stále v nedohlednu

Po sezóně mu končí kontrakt. Pokud tedy letos hrál o ten příští, dobrou pozici si bohužel nepřipravil. V zámoří se čím dál víc skloňuje možnost Nečasovy výměny. On sám nehledá výmluvy, přiznal zklamání, že progres nejde žádoucím směrem.

Byla to velká sláva, kdy si jej v roce 2017 nechali coby osmnáctiletého v prvním týmu Canes. Víc se ale díval, než hrál. Během pár týdnů naskočil k jedinému zápasu a nakonec odehrál ročník doma v Brně. Další podzim opět nepřesvědčil, po kempu nastřádal v sedmi zápasech jen 2 body (1+1) a tentokrát už mířil na farmu. S Charlotte Checkers si po sezóně potěžkal Calder Cup pro vítěze AHL. V play off pomohl 13 body v 18 duelech (5+8), což byl šestý nejlepší výkon v týmu.

Od roku 2019 už stabilně hraje NHL, na průlomový ročník ovšem stále čeká. Po 36 bodech (16+20) v 64 zápasech zaznamenal loni 41 bodů (14+27) v 53 utkáních. V plné sezóně by to byl výkon zhruba na hranici 60 bodů. Martin Nečas ale tento rok nenavázal.

Letošních 40 bodů (14+26) v 78 zápasech je málo.

„Pro mě osobně byla tahle sezóna krok zpátky,“ řekl brněnský odchovanec tento týden.

Náladu si bohužel nespravil ani v play off. Spíš naopak. Ve čtrnácti zápasech bez gólu, jen pět nahrávek. K vidění byly situace, kdy si Nečas vyjel s pukem od mantinelu mezi kruhy a v jasné pozici místo střely posunul kotouč za sebe na obránce na modrou čáru. Jindy riskoval křížné přihrávky přes celé pásmo, i když mohl střílet a spoluhráč nebyl v lepší v pozici.

Sebevědomím očividně neoplýval.

„Samozřejmě, tahle sezóna pro mě byla zklamáním. Nedokázal jsem se do toho dostat. Měl jsem týmu víc pomoct, být produktivnější. To se ode mě očekávalo a já to nenaplnil.“

„Sebevědomí je v hokeji důležitá věc. Nevím. Možná jsem to měl v hlavě až moc. Moc jsem myslel na to, abych se zapsal mezi střelce a to se nedařilo. Příští rok je tady nová sezóna. V létě se nachystám, abych byl připravený,“ vyznal se Nečas.

Otázkou je, pro koho se bude připravovat a jak jeho práci v příštích letech ocení. Končí mu nováčkovský kontrakt. Mohl vystřelit k pořádné sumě, třeba Jesperi Kotkaniemi nedávno podepsal s Canes osmiletý pakt na 38,5 milionu dolarů. Tak drahý Nečas určitě nebude. Diskutují se dvě možnosti. Výměna jinam nebo kratší, překlenovací, nejspíš dvouletý kontrakt, během něhož bude muset dokázat, jestli stojí za větší peníze.

„Rád bych zůstal. V létě musíme všechno vyřešit. Doufám, že najdeme dobré řešení pro obě strany a já se sem vrátím,“ přeje si český hokejista.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+