Co s volnými místy na soupisce? Calgary je nabídlo svým mladým nadějím!

Dříve se zde ve velkém rozdávaly kontrakty veteránům, ale nyní se vedení rozhodlo jít jiným směrem. Volná místa na soupisce jsou k mání pro mladé talenty, které byly pozvány na kempy. Trenéři dali svým svěřencům jasný vzkaz, že pokud budou tvrdě pracovat a ukážou se v zápasech, mohou si místo v sestavě zajistit právě oni.

Poprvé za několik let to není jen výkřik do tmy, protože klub podle všeho upustil od svého zvyku podepisovat koncem léta stárnoucí veterány. Volná místa na soupisce jsou nyní k mání pro mladou krev.

„Jedna věc, o které jsme mluvili, když jsme se s Ryanem Huskou setkali, je, že chceme dát těmto mladým klukům příležitost vytvořit tým,“ řekl generální manažer Craig Conroy, který vyčlenil několik míst na soupisce pro mladé.

„Chceme zjistit, jestli to dokážou, takže jsme zatím nepřivedli žádné hráče na zkoušku. Stále mluvíme s několika hráči, protože chcete přidat trochu hloubky, ale když mladí kluci uvidí, že mají šanci, budou se chtít ukázat mnohem více.“

Conroy uvádí příklad Johnnyho Gaudreaua, Seana Monahana a Matthewa Tkachuka, kteří se všichni dostali do velkého klubu díky tomu, že se skvěle předvedli na kempu.

Částečně je to i z nutnosti, protože organizace je hráčsky velmi omezena a potřebuje mladé, levné talenty, aby naplnili sestavu.

Svědčí to také o tom, že se zdá, že klub je nad propastí výrazné přestavby, protože šest veteránů zjišťuje, že by po této sezóně mohlo město opustit.

Příležitost tedy má i mladý slovenský talent, který by se rád vyhnul farmě.

„Myslím, že je to pro mě velká příležitost, zvláště když nám řekli, že je tu spousta hráčů z vývojového kempu a z kempu nováčků, kteří pak hráli celou sezónu v NHL,“ řekl slovenský křídelník Samuel Honzek.

„V podstatě nám řekli, že je to možné a oni to vidí.“

„Pro mě je to velká motivace, ale snažím se na to nemyslet.“

